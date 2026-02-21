Caen falsos jueces en NJ: Usaban togas y cortes virtuales para estafar a inmigrantes

Las autoridades desmantelaron una red dedicada a cometer fraudes migratorios en el estado de Nueva Jersey el viernes; los funcionarios confirmaron la detención de los involucrados, quienes operaban engañando a personas interesadas en regularizar su situación migratoria en Estados Unidos.

La red operaba un elaborado fraude donde los implicados se hacían pasar por jueces de inmigración, abogados y oficiales de la ley, luego de que una investigación diera a conocer un nivel de sofisticación alarmante. Operaban bajo el nombre de un despacho que no existe llamado ‘la red que cometía fraudes migratorios en Nueva Jersey’.

Captaban a las víctimas por la red social Facebook para ofrecer servicios legales y cobrar tarifas entre cientos y miles de dólares por trámites que nunca se hacían legalmente.

El modus operandi de los acusados empezaba por organizar audiencias falsas por medio de video para engañar a inmigrantes que buscaban servicios legales. Para que las víctimas creyeran que era real lo que ocurría, los estafadores usaban togas de jueces y uniformes de agencias como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) o la Patrulla Fronteriza (CBP).

Asimismo, usaban fondos que imitaban salas de justicia u oficinas del gobierno, con banderas y sellos oficiales de agencias de Estados Unidos.

En un caso, una de las víctimas creyó que su situación se había regularizado gracias a los impostores, pero terminó con una orden de deportación real al faltar a su verdadera audiencia en la corte. La orden fue revertida posteriormente al confirmarse el fraude.

Cuando las víctimas en cuestión sospechaban del fraude o trataban de buscar abogados reales, los criminales migratorios les enviaban mensajes agresivos, amenazándolas con la deportación y exigiéndoles que hicieran más pagos.

En este sentido, se han identificado transacciones fraudulentas por más de $100,000 dólares.

Los sospechosos de las estafas fueron detenidos en Nueva Jersey y procesados en la Corte Federal de Brooklyn. Enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y suplantación de funcionarios de EE.UU.

Los implicados fueron identificados como: Marlyn Yulitza Salazar Pineda (24), Daniela Alejandra Sanchez Ramirez (25), Jhoan Sebastian Sanchez Ramirez (29) y Alexandra Patricia Sanchez Ramirez (38). Estos tres últimos son hermanos y fueron arrestados en el Aeropuerto de Newark cuando trataban de escapar a Colombia con boletos de ida.

El caso está siendo procesado en el Tribunal Federal de Brooklyn ante la jueza Peggy Cross-Goldenberg. La fiscalía pidió que los acusados permanezcan detenidos por riesgo de fuga.

El gobierno federal está representado por el fiscal federal adjunto Jimmy Simmons, y se ha ordenado que los falsificadores permanezcan detrás de las rejas.

Las autoridades alertaron a la comunidad en general sobre la importancia de verificar la legitimidad de cualquier representante legal migratorio.

