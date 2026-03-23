Programa que ayudaba a inmigrantes con asesoría legal queda paralizado, según CBS

El Gobierno de Donald Trump dejó sin operación efectiva un programa clave del Departamento de Justicia que facilitaba asesoría legal a inmigrantes de bajos recursos, tras reubicar al personal encargado de su funcionamiento, según CBS News.

La medida afecta al Programa de Reconocimiento y Acreditación (R&A), una iniciativa con más de seis décadas de existencia que permite a trabajadores de organizaciones comunitarias —sin ser abogados— asistir en la mayoría de los trámites migratorios.

Su objetivo ha sido ampliar el acceso a representación legal “competente” para personas con recursos limitados.

Según información difundida por CBS News, los abogados asignados al programa fueron trasladados recientemente a tribunales de inmigración, lo que dejó únicamente a dos empleados de apoyo sin capacidad para otorgar acreditaciones.

El gobierno lo niega

El programa forma parte de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración y ha permitido acreditar a unos 2,600 representantes de entidades como Catholic Charities y Jewish Family Services, que asesoran a extranjeros con casos pendientes ante autoridades migratorias.

Fuentes vinculadas al sistema señalaron que, sin personal autorizado para procesar nuevas acreditaciones, el funcionamiento del programa queda prácticamente paralizado. Esto podría limitar el acceso a asistencia legal para miles de inmigrantes que dependen de estos servicios.

Desde el Gobierno, un funcionario negó que la iniciativa haya sido eliminada, al argumentar que se trata de un programa establecido por normativa. Sin embargo, la reestructuración se suma a otras decisiones recientes que han endurecido el acceso de los inmigrantes al sistema legal en Estados Unidos.

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