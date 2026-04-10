Más de 100,000 peruanos en Nueva York y Nueva Jersey podrán para votar en elecciones generales de su país

Cerca de 48,000 peruanos residentes en la ciudad de Nueva York y unos 63,000 en Paterson, Nueva Jersey, están habilitados para participar este domingo en las elecciones generales de su país, en las que se elegirá al próximo presidente de la República, dos vicepresidentes y 190 congresistas.

Se estima que más de 360,000 peruanos podrán votar en todo Estados Unidos, consolidando a este país como uno de los principales focos del voto en el exterior. En esta jornada, los ciudadanos peruanos no solo elegirán fórmula presidencial, sino también a dos diputados y un senador que representarán a la diáspora en el Congreso.

Los principales centros de votación estarán ubicados en el condado de Queens, donde reside la mayor proporción de peruanos en Nueva York y en Paterson, conocida como la “Pequeña Lima”, uno de los enclaves más importantes de esta comunidad en Estados Unidos.

Estos comicios se desarrollan en medio de una profunda crisis política en Perú, donde desde 2018 el país ha tenido ocho presidentes que no han logrado completar sus mandatos. A esto se suma un proceso particularmente fragmentado: la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó una lista de 35 candidatos presidenciales, lo que ha generado confusión entre los votantes.

“Quiero votar, tengo ganas de hacerlo, pero en medio de tanta corrupción y caos político es difícil saber por quién decidirse”, expresó Jerson Torres, un inmigrante peruano que trabaja en un restaurante en la avenida Roosevelt de Queens, desde hace cuatro años. “Lo que la mayoría queremos es un presidente que enfrente la criminalidad y ofrezca oportunidades a los jóvenes”.

Una visión similar comparte Fabio Vargas, su compañero de trabajo, quien subraya la inestabilidad política como una de las principales preocupaciones. “Es impresionante que en menos de cinco años hayamos tenido tantos presidentes. Todos terminan presos. Uno quisiera más estabilidad y seguridad”, señaló.

El migrante peruano Jhon Vargas apuesta a que se inicie una nueva era política en su país en donde se pueda contener el monstruo de la criminalidad. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Exigen mano dura al crimen

El aumento del sicariato, la extorsión y los asaltos violentos ha colocado a la criminalidad como el principal problema del país, convirtiendo la seguridad ciudadana en el eje central del debate electoral de 2026. En respuesta, los candidatos han centrado sus campañas en propuestas de mano dura, reformas policiales y lucha contra el crimen organizado.

Para Jhon Vargas, quien reside en Nueva York desde hace una década, la distancia no ha disminuido su interés por la política peruana.

“El país necesita un plan económico serio y continuidad. Con tantos presidentes que pueden terminar su periodo es imposible avanzar. Además, se requiere mano dura: no tengo un familiar que no haya sido víctima de la delincuencia”, afirmó.

La activista peruana Jenny Pajuelo, residente del Estado Jardín, ha participado en las últimas semanas en la promoción del voto por ‘Renovación Popular’, una de las 36 organizaciones políticas que se medirán en esta contienda.

Jenny augura que a diferencia de otros procesos, en los cuales la abstención ha sido la mayor tendencia, esta vez tiene la esperanza que la diáspora despertará y participará como nunca antes en este proceso.

“Los peruanos estamos cansados de años de corrupción. De políticos que solo aspiran al poder para enriquecerse. En mi país asesinan a 130 personas cada día. Tenemos a la organización trasnacional Tren de Aragua actuando a sus anchas y mis paisanos están sufriendo por falta de un liderazgo que aplique mano dura. Esta es la oportunidad para dar un giro. Es nuestro deber salir a votar”, comentó a El Diario quien trabaja en la campaña del candidato Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, quien figura en el cuadro de los aspirantes que podrían pasar a una segunda vuelta por el cargo presidencial.

Asimismo, en Corona, Queens el trabajador de la construcción Lorenzo Quispe asegura que será el primero en ir a votar este domingo por su candidata Keiko Fujimori, una de las claras favoritas en esta contienda, quien se ha presentado como candidata en cuatro oportunidades.

“Necesitamos mano dura y yo como peruano solo recuerdo orden y seguridad durante el gobierno de su padre. Podrán decir lo que quieran. Pero en esos años no existía eso de que extranjeros vinieran libremente a nuestro país a asesinar y robar“, comentó.

Al cierre de esta edición las proyecciones indican que con toda seguridad se tendrá que ir a una segunda vuelta presidencial, teniendo como principales opciones a Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga y el actor comediante de la televisión peruana, Carlos Alvarez.

Además del presidente y los miembros del Congreso, los ciudadanos peruanos en el exterior podrán escoger a dos parlamentarios representantes de la diáspora. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

¿Quiénes pueden votar?

En Nueva Yorky Nueva Jersey, los electores con Documento Nacional de Identidad (DNI) registrado en el estado podrán votar en un centro habilitado en Queens College, ubicado en Flushing, donde se instalarán 96 mesas electorales, cada una con capacidad para atender al menos 500 votantes.

Por su parte, en Nueva Jersey, donde se concentra oficialmente la mayor cantidad de electores peruanos en Estados Unidos, el proceso se llevará a cabo en el New Jersey Institute of Technology (NJIT), en Newark, principal punto de votación para la numerosa diáspora en esa región.

El dato: