Mira el enojo de J Balvin con Valentina Ferrer por no abrazarlo

J Balvin ha estado muy activo en las redes sociales con todos sus nuevos lanzamientos, pero ahora está dando que hablar por un comportamiento que muchos consideran de “malcriadez” hacia su pareja Valentina Ferrer, tras dejar en evidencia su “enojo”. Sin embargo, la argentina se lo toma a broma.

La modelo argentina grabó un momento en el que muchas parejas se ven reflejadas, motivado a que en el video se observa al colombiano saliendo con la intención de no despedirse de Valentina y, tras ella tomar la iniciativa, Balvin simplemente le dice: “La buena”, dándole la espalda mientras cruzaba la puerta.

¿Por qué J Balvin estaba “enojado” con Valentina Ferrer?

Lo cierto es que todo fue tomado a chiste por la modelo, quien reveló que el colombiano estaba molesto porque ella no lo abrazó mientras dormían, algo que varias parejas en las redes sociales manifestaron pasar en sus hogares.

Ferrer se tomó todo en broma y manifestó que no se percató de nada cuando descansaban, aunque J Balvin le dijo que la despertó para que se abrazaran, algo que la argentina no recuerda y se ríe con ello. “¿Alguien le puede explicar a J Balvin que si uno está dormido no sabe lo que hace?”, enfatizó la modelo.

J Balvin anuncia el lanzamiento de “Omerta” junto a Ryan Castro

Dos semanas después de estrenar el videoclip del tema “Pal Agua”, J Balvin y Ryan Castro confirmaron que trabajaron juntos en “Omerta”. Este álbum llegará el 7 de mayo y se apoya en un concepto de alianza artística marcada por códigos, símbolos y una estética que mira directamente al cine clásico de mafia.

La noticia se dio a través de un cortometraje promocional que apuesta por un lenguaje visual ambicioso. En este video aparecen Sofía Vergara, Marlon Moreno y la pareja de J Balvin, Valentina, quien también bromeó comentando que no había recibido dividendos en la publicación del video en el Instagram del cantautor colombiano.

En paralelo, el álbum busca acompañar el peso del reguetón hecho en Medellín, una ciudad que continúa exportando músicos al circuito global.

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