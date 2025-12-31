J Balvin y Residente se reconcilian tras varios años de conflicto público

El cantante colombiano J Balvin y el rapero puertorriqueño Residente se reconciliaron tras varios años de conflicto público. A través de sus respectivas redes sociales ambos artistas compartieron un foto juntos y explicaron cómo limaron sus asperezas.

En un mensaje en conjunto Residente y J Balvin explicaron que las diferencias entre ellos era algo insignificante en comparación con todo lo que pasa en el mundo. Según dijeron, se reencontraron hace meses y limaron asperezas.

“Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo“, escribieron en Instagram junto a una fotografía de ellos juntos.

Este reencuentro marca el fin de uno de los conflictos más polémicos de la industria musical latina. A finales de 2021 J Balvin criticó a los Latin Grammy porque, a su juicio, no le daba el valor correspondiente al género urbano en la premiación y promovió un boicot a los Latin Grammy.

“Los GRAMMY no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. (P.D. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido) José”, escribió J Balvin en aquel momento.

Esto no fue del agrado de Residente quien criticó fuertemente a J Balvin por llamar a boicot justamente en la edición en la que honrarían la carrera del salsero Rubén Blades.

Esta molestia escaló al punto que Residente publicó una tiradera en contra de J Balvin con el productor argentino Bizarrap.

El boricua comparó la música de Residente con un carrito de hot dog. “Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”, explicó.

J Balvin contestó a su colega: “Respeto tu opinión”, escribió en Twitter. Pero también se burló compartiendo un par de fotografías donde posa con un carro de hot dogs, haciendo referencia a la comparación que hizo el rapero boricua.

