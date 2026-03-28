Esposa de J Balvin muestra sus celos tras una escena en el nuevo videoclip del reguetonero

El cantante de reguetón J Balvin. estrenó recientemente su nuevo tema junto a su compatriota Ryan Castro, llamado “Pal´ Agua”. Lo que no esperaba es que el videoclip le generara celos a su esposa, Valentina Ferrer, quien lo expresó públicamente al observar las imágenes.

El artista urbano de amplia trayectoria lanzó el tema este jueves, 26 de marzo, acompañado por un videoclip llenó de frescura, donde se les observa a los interpretes invitando a una chica a ir a disfrutar de la playa en estos tiempos de un ambiente muy caluroso, mostrándose muy elegantes y con varias tomas de su yate. El lanzamiento lo hicieron por medio de las plataformas de YouTube e Instagram.

La esposa de J Balvin deja en evidencia sus “celos”

Durante este viernes, salieron a la luz pública unas imágenes donde Ryan Castro y Valentina divisaban el video, mientras Balvin estaba en un cuarto aislado reunido con otras personas y en un tono que sonó en broma, la modelo argentina le cuestionó algo a Castro sobre un fragmento donde su esposa sale hablando por teléfono, compartidas por Ferrer.

“Yo no entiendo ¿Con quién está hablando? Explícame ¿Con quién está hablando José (Balvin)?”, le cuestionó Valentina a Ryan Castro, quien se encontraba disfrutaba disfrutando de la música.

No obstante, el colaborador de J Balvin en el tema, estaba consciente de que no era una seriedad genuina la que presentaba la modelo argentina y le respondió: “¡Uy no diga! Hey, mátame celos. Mátame pues”.

“Pal´ Agua” ha tenido gran receptividad

El nuevo sencillo de los reguetoneros colombianos salió en el momento exacto donde las mujeres van a disfrutar de los paisajes caribeños y la receptividad con el público femenino no se hizo esperar, motivado a que el coro de esta canción se comenzó a escuchar en el fondo de las historias de la mayoría de las damas que están yendo a la playa durante este fin de semana.

Con este tema, principalmente Balvin, espera volver a la palestra internacional, debido a que en los últimos años comparte mucho con su familia, sin centrarse de llenó en posibles “éxitos” musicales. El tema de mayor impacto internacional más reciente de Balvin fue “Si te vas”, lanzado en 2024.

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