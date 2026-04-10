MLB: Develan estatua defectuosa de Ichiro Suzuki en Seattle [Video]

Mientras los Seattle Mariners develaban su tercera estatua en la historia de la franquicia a las afueras del T-Mobile Park, una dedicada al miembro del Salón de la Fama, Ichiro Suzuki, hubo un pequeño contratiempo.

Una estatua de bronce que representaba a Suzuki en su famosa postura de bateo parecía estar defectuosa cuando se exhibió el viernes por la mañana. El bate de Suzuki se rompió cerca del mango y el bate se desvió hacia la derecha.

The Mariners unveiled an Ichiro statue today, but the bat broke during the big reveal



Ichiro joked "I didn't think Mariano would come out here and break the bat", per @DKramer_ pic.twitter.com/i6EH0g6KDs — Jomboy Media (@JomboyMedia) April 10, 2026

Tras la ceremonia, Suzuki bromeó diciendo que el cerrador del Salón de la Fama de los Yankees de Nueva York, Mariano Rivera, le había ganado.

“No pensé que Mariano saldría aquí”, dijo Suzuki con una sonrisa, “y rompería el bate”.

Tercera estatua en Seattle

Los Marineros no tardaron en arreglar la estatua; el bate de Suzuki fue colocado en posición vertical y vuelto a conectar por el mango.

Suzuki, quien fue incorporado al Salón de la Fama el verano pasado, se convirtió en el tercer jugador de los Marineros cuyo número fue retirado por la franquicia el año pasado, uniéndose a Ken Griffey Jr. (24) y Edgar Martínez (11).

Griffey y Martínez acompañaron a Suzuki a las afueras del T-Mobile Park el viernes, y los tres retiraron juntos la lona que cubría la estatua.

Suzuki hizo historia el verano pasado al convertirse en el primer jugador nacido en Japón en ser incluido en el Salón de la Fama, obteniendo un apoyo casi unánime del 99,7% de los votos de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos.

Según el jovial Suzuki, que su estatua tuviera alguna imperfección era lo más apropiado.

“En el Salón de la Fama, me faltó un voto”, dijo Suzuki. “Hoy, el bate se rompió. Eso me recuerda que todavía no estoy allí, que todavía tengo que seguir adelante. Así que este es un buen ejemplo de ello”.

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