MLB multa y suspende siete juegos a Jorge Soler y Reynaldo López tras trifulca

El cubano Jorge Soler y el lanzador dominicano Reynaldo López recibieron el pasado miércoles una suspensión de siete partidos por parte de la MLB luego de la trifulca que protagonizaron el martes durante el encuentro entre Los Angeles Angels y Atlanta Braves.

Además de la sanción, ambos peloteros recibieron multas de monto no revelado. Así lo dio a conocer la MLB en su página web a través de Michael Hill, vicepresidente sénior de MLB para operaciones en el terreno de juego.

Las suspensiones estaban programadas para comenzar con el juego del pasado miércoles, pero quedarán en suspenso mientras cada pelotero apela la decisión.

La trifulca entre Jorge Soler y Reynaldo López

El designado Soler conectó un jonrón ante López en la primera entrada del juego del martes por la noche en el Angel Stadium of Anaheim.

En su siguiente turno al bate en la tercera entrada, Soler fue golpeado por una recta de 96 millas lanzada por el dominicano López. Ya para el quinto inning las tensiones rebozaban.

En la parte baja de la quinta entrada, López lanzó una recta alta, entre la altura de cabeza y la cara de Soler. La bola rozó el guante de Jonah Heim y se estrelló contra la barda detrás del home.

Esto permitió que el corredor avanzara de primera a segunda. Inicialmente, López levantó las manos mientras ambos se miraban fijamente. No obstante, Soler terminó dirigiéndose al montículo y ambos comenzaron a lanzar puñetazos.

Las bancas se vaciaron mientras los jugadores de ambos equipos intentaban separarlos. En medio de la batalla campal, el mánager de Atlanta, Walt Weiss, fue uno de los que derribó a Soler.

En las imágenes de la televisación, se pudo ver cómo llovían golpes e incluso López aún sostenía la pelota cuando conectó un puñetazo en el casco de bateo de Soler.

Durante la segunda mitad de la temporada 2024, Jorge Soler y Reynaldo López coincidieron como compañeros en los Atlanta Braves.

López lanzó durante 4⅔ entradas, permitiendo dos carreras limpias y tres imparables, con siete ponches. Soler terminó con un jonrón y dos carreras impulsadas.

Los Angels ganaron 6-2 el lunes en el primer encuentro de la serie de tres partidos. Por su parte, los Braves ganaron anoche 7-2.



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