Este 9 de abril, el actor Noah Wyle recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Durante la ceremonia dedicó unas palabras a su familia: su esposa y tres hijos.

Wyle recibió la estrella una semana antes de que se estrene el último episodio de la segunda temporada de “The Pitt”. Con este logro, la serie de HBO se sigue consagrando como uno de los mayores éxitos de la televisión en los últimos años.

“A mi esposa, Sara, y a mis tres maravillosos hijos, Owen, Auden y Frances, ustedes son mi guía, mi razón de ser. Son mi motivación para seguir adelante. Son mi motivación para esforzarme más. Son la fuente de mi creatividad. Les agradezco su inspiración y por darle sentido y significado a mi vida”, expresó.

Su esposa y dos hijos estuvieron a su lado en todo momento.

Noah Wyle estuvo acompañado de su familia. Crédito: Richard Shotwell | AP

¿Cuál es el futuro de “The Pitt”?

Al mismo tiempo que recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, “Variety” publicó una entrevista con Noah Wyle en la que el actor habla sobre varios detalles sobre el futuro de la serie “The Pitt”.

El éxito de “The Pitt” en la plataforma ha hecho que la producción decida estrenar el último episodio de la temporada en salas de cine de Estados Unidos. Estas proyecciones se harán días antes de que se publique oficialmente el episodio.

Hay que recordar que este nuevo drama médico es diferente a otros porque cada temporada se centra en un solo día en la sala de emergencias del hospital y cada episodio representa una hora de la jornada; esto permite que se tenga mucho más desarrollo de cada caso que se atiende.

Entre la primera y segunda temporada de “The Pitt” se representó un paso de 10 meses, pero ahora Wyle explica que se espera que el salto temporal para la tercera temporada sea más corto. “El único salto temporal que nos interesa es para adentrarnos en una estación climática diferente, para explorar un tipo de casos ligeramente distinto que conlleva un cambio de clima. Si eso fue en verano, ¿qué pasa en invierno con el frío, la nieve y el hielo negro?”, explica el actor a “Variety”.

En la misma entrevista habló sobre las conversaciones que hubo con HBO para introducir en la trama las redadas del ICE que se han hecho en Estados Unidos. “La negociación estuvo motivada por razones políticas, creativas, miedo, incertidumbre, todo tipo de razones legítimas. Seré honesto y diré que me preocupaban los cambios que estábamos haciendo inicialmente”.

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