Patrick Ball asegura que “The Pitt” lo salvó de una deuda de $80,000 dólares

A pocos días de que se estrene el último episodio de la segunda temporada de “The Pitt”, el actor Patrick Ball ha dado una entrevista en la que habla sobre cómo le ayudó este proyecto.

Ball habló sobre el tema para la revista “Cultured”. Durante la conversación reveló que la serie lo ayudó a pagar una deuda del préstamo estudiantil de $80,000 dólares.

“Terminé de pagar mis préstamos estudiantiles a los tres meses de empezar a rodar ‘The Pitt’, y fue un momento muy significativo porque pensé que iba a morir con esa deuda”, dijo en la entrevista.

Al parecer, este ha sido un tema muy sensible para el actor de 36 años. Durante la entrevista lloró y explicó: “Es una carga enorme, y mucha gente la lleva. Tenía una deuda de $80,000 dólares y había pasado por varias relaciones fallidas donde mi inseguridad financiera era un verdadero problema. Pensaba que esa iba a ser mi vida para siempre, y es algo muy duro con lo que vivir”.

Para él, el haber saldado la deuda fue suficiente y no le importó si el proyecto era al final exitoso o no. Al final lo fue y siguió interpretando al doctor Frank Langdon para una segunda temporada.

Antes de ser seleccionado para participar en la serie, Ball trabajó en cafeterías, restaurantes y también como asistente de vestuario para la serie “And Just Like That”, la secuela de “Sex and the City”.

Conmovido, también contó: “Así que me han despedido más veces que nadie que hayas conocido, te lo aseguro. Me han despedido miles de veces. Y entonces llegó la llamada para ‘The Pitt’ y todo cambió”.

Por ahora, todo parece indicar que Ball seguirá siendo parte de la historia para una tercera temporada, pues aún no se ha informado lo contrario, como sí pasó con Supriya Ganesh, quien abandonará la historia para la nueva parte.

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