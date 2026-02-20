‘A Knight of the Seven Kingdoms’ supera a ‘The Pitt’ en números

HBO informó que la nueva serie ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ ha alcanzado los 12 millones de espectadores estadounidenses por episodio. Hasta la fecha, la plataforma ha estrenado cinco de los seis episodios que tendrá esta primera temporada.

Al mismo tiempo, HBO ha estado estrenando la segunda temporada de ‘The Pitt’, su drama médico que alcanzó varios reconocimientos durante la temporada de premios. Según informan, esta segunda parte estaría recaudando aproximadamente 12 millones de espectadores por episodio, lo que significa un aumento de 50% sobre los números obtenidos en la primera temporada.

Hasta la fecha, ‘The Pitt’ ha estrenado solo seis de los 15 episodios de su segunda temporada. Por otro lado, ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ se prepara para el estreno de su último episodio. Hay que recordar que esta serie es parte del universo de ‘Game of Thrones’, pues se basa en las novelas cortas escritas por George R. R. Martin.

‘A Knight of the Seven Kingdoms’ es una precuela de ‘Game of Thrones’ que ocurre 90 años antes. Es protagonizada por Dunk, Peter Claffey, y por Egg, Dexter Sol Ansell.

HBO ya renovó la segunda temporada de esta serie y se cree que se estrenará el año que viene. Aunque no se ha confirmado, todo indica que están ya en las conversaciones para su tercera temporada.

La plataforma también confirmó en enero de este año que ‘The Pitt’ tendrá tercera temporada. Lo que quieren es que esta serie se estrene anualmente, por lo que esa tercera temporada podría estrenar en enero del 2027. La primera parte de la serie ganó un premio Emmy como Mejor Serie Dramática.

Sigue leyendo:

• Comparten el tráiler de la última película en la que trabajó James Van Der Beek

• ‘Cumbres Borrascosas’ lidera la taquilla en su fin de semana de estreno

• Netflix planea el estreno de ‘Stranger Things: The First Shadow’ en la plataforma