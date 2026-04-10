Productos de carne Quality Meat Sky Ranch retirados por alérgeno no declarado

Cuatro lotes de productos de carne cruda de res y cerdo, de la marca Quality Meat Sky Ranch, están bajo una alerta de salud pública emitida por el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) debido a un riesgo de alergia provocado por un etiquetado incorrecto.

Estos productos fueron distribuidos en cuatro estados del país entre el 1 de diciembre de 2025 y el 6 de abril de 2026. El problema detectado es que la etiqueta no declara un ingrediente considerado uno de los alérgenos más comunes en EE. UU.: el sésamo.

Esta alerta se emite con carácter preventivo, ya que, aunque el producto ya no se encuentra a la venta en los establecimientos comerciales, podría estar aún en los congeladores de los consumidores.

¿Cómo reconocer el producto afectado?

La alerta fue publicada en el sitio oficial del FSIS, detallando los productos de la marca Quality Meat Sky Ranch Premium Provisions que representan riesgos potenciales para la salud de las personas con sensibilidad a este ingrediente oculto.

Productos afectados:

Marinated Beef Ribeye Roll / Bulgogi

Marinated Pork Tenderized CT Butt

Marinated Beef Sliced Short Ribs / LA Style

Mrn Pork Single Belly Chop / Jumulleok

Detalles comunes de los productos:

Presentación: Envases de plástico transparente de 1,5 libras.

Envases de plástico transparente de 1,5 libras. Seguridad: Incluyen tapas de seguridad.

Incluyen tapas de seguridad. Fechas de “Vencimiento Preferente”: Todos los productos dentro del rango del 11 de diciembre de 2025 al 16 de abril de 2026.

¿Cuáles son los síntomas de la alergia al sésamo y qué debes hacer ante una alerta de seguridad?

El sésamo es uno de los nuevos alimentos incluidos en la lista oficial de alérgenos de la FDA. Debido a su potencial impacto en la salud de las personas alérgicas, su consumo inadvertido puede desencadenar reacciones graves.

Síntomas comunes de la reacción alérgica al sésamo

Si una persona alérgica consume sésamo, puede presentar diversos síntomas. Es vital estar alerta ante cualquiera de estas señales:

Problemas respiratorios: Sibilancias, tos y dificultad para respirar.

Sibilancias, tos y dificultad para respirar. Reacciones gastrointestinales: Vómitos, diarrea y dolor abdominal agudo.

Vómitos, diarrea y dolor abdominal agudo. Signos cutáneos y mucosos: Urticaria, ronchas rojas, hinchazón, además de ojos hinchados, llorosos y con picazón.

Urticaria, ronchas rojas, hinchazón, además de ojos hinchados, llorosos y con picazón. Irritación de garganta: Sensación de opresión y ronquera.

Recomendaciones de seguridad para consumidores

Si usted o alguien en su hogar presenta esta alergia, es fundamental revisar minuciosamente su refrigerador o congelador, incluso si considera que no ha realizado compras recientes de productos procesados.

Verificación técnica: Compruebe las características del empaque, peso, códigos de lote y, especialmente, las fechas de caducidad. Identificación del riesgo: Los productos afectados portan el número de establecimiento “EST. 1377” dentro del sello de inspección del USDA. Acción inmediata: Estos artículos fueron distribuidos en tiendas Lotte Plaza Market en Florida, Maryland, Nueva Jersey y Virginia. En caso de poseer alguno de estos productos, diríjase al punto de venta donde fue adquirido para gestionar su reembolso.

Esta medida preventiva surge tras una revisión rutinaria realizada por el personal del FSIS, quienes detectaron el uso de aceite de sésamo en la elaboración de ciertos productos sin que este ingrediente figurara en la etiqueta.

Es importante destacar que, hasta el momento, no se han reportado casos confirmados de reacciones adversas relacionadas con el consumo de estos productos específicos. No obstante, ante cualquier duda sobre una posible reacción alérgica, le recomendamos consultar a un profesional de la salud de inmediato para recibir orientación precisa.

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