FSIS retira alerta por plomo en nuggets de Walmart tras confirmarse falso positivo

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) acaba de retirar la alerta de salud pública emitida el pasado 1 de abril de 2026 sobre los nuggets de pechuga de pollo con forma de dinosaurio vendidos en Walmart, los cuales se encontraban bajo sospecha por presuntos niveles elevados de plomo.

El producto en cuestión, distribuido bajo la marca Great Value de Walmart, cuenta con una fecha de caducidad del “10 de febrero de 2027” y fue fabricado por la procesadora Dorada Foods.

Resultados finales: sin riesgo para el consumidor

El levantamiento de la alerta obedece a que, tras exhaustivas pruebas realizadas a profundidad, se confirmó que el producto no representa un riesgo para la salud pública.

Recordemos que el reporte inicial del FSIS, fechado el 1 de abril, justificó la medida preventiva basándose en un muestreo realizado por el Departamento de Salud Pública del Estado de Nueva York, el cual sugirió la presencia de niveles de plomo en cantidades mínimas. Estos resultados preliminares fueron suficientes para activar los protocolos de seguridad, considerando que se trata de un producto de consumo infantil habitual.

Pruebas de seguimiento y el origen del error

En un trabajo conjunto entre las autoridades sanitarias de Nueva York y la empresa Dorada Foods, se profundizaron los análisis mediante muestreos adicionales que incluyeron tanto el lote original como otros lotes de producción.

Los resultados fueron definitivos:

Todas las pruebas posteriores resultaron negativas.

resultaron negativas. No se detectaron niveles elevados de metales pesados ni plomo en el producto final.

ni plomo en el producto final. El FSIS revisó los datos de laboratorio subyacentes “en coordinación con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York y determinó que el resultado inicial fue un falso positivo”.

El organismo atribuyó el error a una posible “contaminación esporádica de plomo en el laboratorio” durante el proceso de análisis, descartando por completo una falla en la cadena de producción o contaminación del alimento.

Al confirmarse que no existen riesgos, el FSIS notificó formalmente a la empresa y actualizó su portal oficial para garantizar que los consumidores tengan acceso a información precisa y actualizada.

Los padres de familia pueden tener la tranquilidad de que los nuggets de pollo Great Value cumplen con los estándares de inocuidad alimentaria.

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