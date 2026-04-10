Rostros y horror: las 8 mujeres que mató Rex Heuermann, ´el asesino de Gilgo Beach´, en Nueva York

Valerie Mack (24), Melissa Barthelemy (24), Megan Waterman (22), Amber Costello (27), Maureen Brainard Barnes (25), Sandra Costilla (28) y Jessica Taylor (20) son las siete mujeres a las que Rex A. Heuermann fue acusado de matar tras su arresto en 2023.

Sus restos fueron encontrados cerca de Gilgo Beach a lo largo de Ocean Parkway en Long Island (NY) entre 1993 y 2010. Este miércoles 8 de abril el arquitecto de 62 años cambió su postura original de “no culpable” admitiendo los brutales crímenes y cerrando uno de los grandes misterios policiales de la historia de Nueva York.

Pero todavía hay muchos detalles por aclarar sobre cada uno de los homicidios, pues los restos no fueron hallados ni identificados en el mismo orden de las ejecuciones. Heuermann fue acusado de matar a siete mujeres desde la década de los 90′, lo que supone que algunos homicidios sucedieron cuando estaba casado y otros siendo soltero, tras divorciarse de su primera esposa, Elizabeth Ryan, un matrimonio que sólo duró entre 1990 y 1991. Luego se casó con Asa Ellerup en 1996, quien solicitó el divorcio días después de que salieran a la luz las acusaciones en 2023.

Según documentos judiciales y las admisiones del acusado durante su declaración de culpabilidad, Sandra Costilla, inmigrante nativa de Trinidad & Tobago, fue su primera víctima. Aproximadamente entre el 19 y el 20 de noviembre de 1993, el acusado se reunió con Costilla y procedió a estrangularla, causándole la muerte. Posteriormente, transportó y abandonó los restosen las inmediaciones de Fish Cove Road, en North Sea, Southampton, condado Suffolk, donde fue descubierta por unos cazadores el 20 de noviembre de ese año. En el momento de su muerte, Costilla tenía 28 años; le sobrevivió un hijo, quien tenía aproximadamente cinco años de edad.

Por el 2do crimen que confesó, Heuermann no había sido acusado. En abril de 1996 se reunió con Karen Vergata y luego procedió a estrangularla, causándole la muerte. Tras su fallecimiento, fue desmembrada por Heuermann, quien posteriormente transportó sus restos a diversas ubicaciones. El 20 de abril de 1996 se descubrieron las piernas seccionadas de Vergata en Blue Point Beach, Brookhaven, condado Suffolk. Casi 15 años después, el 12 de abril de 2011, como parte de la búsqueda ampliada en el área de Gilgo Beach, se recuperó el cráneo de Vergata en Ocean Parkway, en las inmediaciones de Tobay Beach. Antes de ser identificada en 2023 mediante genealogía genética, a Vergata se la conocía como “Fire Island Jane Doe”. En el momento de su muerte, tenía 34 años y dos hijos. Según la fiscalía, a cambio de la admisión del crimen de Vergata, ese homicidio queda cubierto por la declaración de culpabilidad de las siete víctimas por las que Heuermann sí había sido acusado.

Aproximadamente entre el 1 de septiembre y el 19 de noviembre de 2000, Heuermann se reunió con Valerie Mack. Tras recogerla procedió a estrangularla, causándole la muerte. Tras su fallecimiento fue desmembrada por Heuermann, quien posteriormente transportó sus restos a dos ubicaciones: Manorville y Ocean Parkway (Gilgo Beach). El 19 de noviembre de 2000 tres cazadores descubrieron una bolsa de plástico negra aproximadamente a una milla al oeste de Halsey Manor Road y al norte de Mill Road, en Manorville. En su interior, observaron unos restos humanos decapitados, que más tarde fueron identificados como los de Mack. Más de 10 años después, el 4 de abril de 2011, como parte de la búsqueda ampliada en la zona de Gilgo Beach, se descubrieron el cráneo, las manos y el pie derecho de Mack a lo largo de Ocean Parkway, justo al este de Gilgo Beach. Antes de ser identificada en 2020 mediante genealogía genética, Mack había sido designada como «Jane Doe n.º 6». En el momento de su muerte, tenía tan 24 años; le sobrevivieron sus padres adoptivos y su hijo, cuyo nombre llevaba tatuado cerca del tobillo derecho.

Entre el 21 y el 26 de julio de 2003 Heuermann se reunió con Jessica Taylor. Tras recogerla procedió a estrangularla, provocándole la muerte. Tras su fallecimiento Taylor fue desmembrada por Heuermann, quien posteriormente transportó sus restos a dos lugares: Manorville y Ocean Parkway (Gilgo Beach). El 26 de julio de 2003 se descubrieron los restos justo al oeste de Halsey Manor Road, en Manorville. Los brazos, las manos y la cabeza de la víctima habían sido seccionados de su cuerpo y no se encontraban entre los restos recuperados en el lugar de los hechos. Casi ocho años después, el 29 de marzo de 2011, como parte de la búsqueda ampliada en la zona de Gilgo Beach, se descubrieron el cráneo, las manos y el antebrazo de la víctima a lo largo de Ocean Parkway, justo al este de Gilgo Beach. En el momento de su muerte, Taylor tenía tan solo 20 años; le sobrevivió su madre.

En julio de 2007 tras ver un anuncio en línea, Heuermann utilizó un «teléfono desechable» para concertar un encuentro con Maureen Brainard Barnes. La noche del 9 de julio de 2007 la recogió y posteriormente la estranguló fatalmente. Tras su fallecimiento, Heuermann aseguró los restos con tres cinturones y transportó a la víctima a Ocean Parkway, en Gilgo Beach. Más de tres años después, el 13 de diciembre de 2010, los restos fueron descubiertos en el lado norte de Ocean Parkway, cerca de Gilgo Beach. En el momento de su muerte, Brainard-Barnes tenía 25 años; le sobrevivieron sus dos hijos, sus hermanos y su madre.

El 10 de julio de 2009, tras ver un anuncio en línea de sus servicios, Heuermann utilizó un «teléfono desechable» para concertar un encuentro con Melissa Barthelemy. Esa misma noche la recogió y estranguló, causándole la muerte. Luego ató los restos de Barthelemy con cinta adhesiva y tela. Posteriormente transportó los restos de la víctima. Más de un año después, el 11 de diciembre de 2010, los restos fueron descubiertos en el lado norte de Ocean Parkway, cerca de Gilgo Beach. En el momento de su muerte, Barthelemy tenía apenas 24 años; le sobrevivieron su hermana, su madre y su padrastro.

El 6 de junio de 2010, Heuermann utilizó un «teléfono desechable» para concertar un encuentro con Megan Waterman. Esa misma noche, la recogió en el hotel Holiday Inn de Hauppauge y posteriormente la estranguló hasta la muerte. Tras su fallecimiento, ató los restos con cinta adhesiva y tela y luego los transportó los restos. Poco más de seis meses después, el 13 de diciembre de 2010, los restos fueron descubiertos en el lado norte de Ocean Parkway, cerca de Gilgo Beach. En el momento de su muerte la Waterman tenía tan solo 22 años; le sobrevivieron su hija, su madre y su abuela.

Finalmente, el 2 de septiembre de 2010 -después de que un incidente ocurrido la noche anterior hubiera frustrado el encuentro de Heuermann con Amber Costello-, él utilizó un «teléfono desechable» para concertar un nuevo encuentro. Esa misma noche la recogió en su residencia en West Babylon y, posteriormente, la estranguló, causándole la muerte. Tras su deceso, ató los restos con cinta adhesiva y tela, y luego transportó sus restos. El 13 de diciembre de 2010, los restos dfueron descubiertos en el lado norte de Ocean Parkway, cerca de Gilgo Beach. En el momento de su muerte, Costello tenía 27 años; le sobrevivió su hermana.

Entre 2010 y 2011 se hallaron 11 conjuntos de restos humanos -la mayoría de los cuales pertenecían a trabajadoras sexuales– a lo largo de una carretera costera en Gilgo Beach, un pequeño barrio frente al mar situado en la costa sur de Long Island. Las autoridades no creen que todos los crímenes estén vinculados a una sola persona. Por ejemplo, Shannan Gilbert desapareció en mayo de 2010, lo que desencadenó la búsqueda que condujo al hallazgo de muchos restos humanos; sin embargo, Heuermann no ha sido imputado por su muerte.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Heuermann también accedió a cooperar con el FBI. Se espera que sea condenado, sin posibilidad de libertad condicional, a tres cadenas perpetuas consecutivas, seguidas de cuatro sentencias de entre 25 años y cadena perpetua. Su audiencia de sentencia está programada para el 17 de junio.

Previamente esta semana Benjamín Torres, hijo adulto de Valerie Mack, una de las víctimas vinculadas a Heuermann, presentó una demanda civil contra él, su ex esposa Ellerup y su hija Victoria ante la Corte Suprema del estado Nueva York en el condado Suffolk.

Kevin Catalina, comisionado de policía del condado Suffolk, comentó tras la admisión de culpa que si bien Heuermann se mostró “calmado, sereno” y “casi paternal” ante el tribunal, ha quedado expuesto “exactamente como lo que es: un monstruo sádico, desalmado y asesino”.