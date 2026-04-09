¿Qué le espera a Rex Heuermann, ´el asesino de Gilgo Beach´, tras confesar que mató a 8 mujeres en Nueva York?

Tras declararse culpable de los siete feminicidios de los que estaba acusado y admitir uno más ayer, Rex A. Heuermann cerró uno de los grandes misterios policiales de la historia de Nueva York, aunque todavía hay muchos detalles por aclarar sobre cada uno de los homicidios.

En una conferencia de prensa celebrada tras la audiencia, el fiscal de distrito condado Suffolk de Long Island (NY), Raymond Tierney, pidió disculpas a las familias de las víctimas y elogió a las autoridades que finalmente lograron capturar al arquitecto Heuermann en Manhattan (NYC) en julio de 2023.

“Él pensó que, al matarlas, podría silenciarlas para siempre y salir impune de sus crímenes”, dijo Tierney refiriéndose a Heuermann, de quien afirmó que intentó presentarse como el “inofensivo padre de al lado… Pero se equivocó”.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Heuermann también accedió a cooperar con el FBI. Se espera que sea condenado, sin posibilidad de libertad condicional, a tres cadenas perpetuas consecutivas, seguidas de cuatro sentencias de entre 25 años y cadena perpetua. Su audiencia de sentencia está programada para el 17 de junio.

La conferencia de prensa del fiscal se llevó a cabo en el gimnasio de la Academia de Policía del condado Suffolk, un espacio lo suficientemente amplio como para albergar a varios cientos de asistentes: decenas de familiares de las víctimas, funcionarios de las fuerzas del orden y periodistas.

El abogado defensor de Heuermann, Michael Brown, declaró previamente a los periodistas a las afueras del tribunal que la decisión de su cliente de declararse culpable supuso una “sensación de alivio para él”. “Cuando cargas con ese tipo de peso -tanto en la mente como en el cuerpo-, creo que admitirlo resulta, hasta cierto punto, catártico”, comentó Brown.

El defensor señaló que Heuermann -quien había mantenido “no culpabilidad” desde su detención– no ofrecerá detalles sobre la forma en que cometió los crímenes durante la audiencia de sentencia, pero sí es probable que ese día tenga algo que decir ante el tribunal.

“Sin duda él quiso ahorrarles a las familias de las víctimas el calvario de tener que pasar por un juicio, además de evitarle esa misma experiencia a su propia familia“, afirmó Brown, quien añadió que hubo conversaciones entre Heuermann y sus parientes con el fin de evitar el proceso judicial.

Luego de 27 años de matrimonio (1996–2023), su segunda esposa Asa Ellerup solicitó el divorcio días después de que salieran a la luz las acusaciones en 2023. Ayer ella y su abogado se dirigieron brevemente a los periodistas a las afueras del tribunal para expresar sus condolencias a las familias de las víctimas y solicitar privacidad.

“Mis pensamientos y mis oraciones están con las víctimas y sus familias”, declaró Ellerup. “Su pérdida es inconmensurable, y en este momento la atención debería centrarse exclusivamente en ellas”. Heuermann fue acusado de matar a siete mujeres desde la década de los 90′, lo que supone que algunos homicidios quizás sucedieron cuando estaba soltero, tras divorciarse de su primera esposa, Elizabeth Ryan, un matrimonio sólo duró entre 1990 y 1991.

Varios familiares de las víctimas también hablaron ayer con los periodistas tras la conclusión de la audiencia. Melissa Cann, hermana de Maureen Brainard Barnes, expresó a NBC News que, por fin, sienten una “sensación de alivio”. “Hoy no se trata de la persona responsable. Hoy se trata de las vidas de las mujeres que fueron arrebatadas; de sus voces, de su futuro, de sus familias. Ellas son la razón por la que estamos aquí”, dijo Cann.

Su hermana fue “llevada en cada aliento, en cada trayecto, en cada lucha por obtener respuestas”, afirmó. También se dirigió directamente a otros familiares que atraviesan una situación similar: “Sigan adelante. Sus seres queridos importan. No han sido olvidados y, algún día, las respuestas llegarán”.

Previamente esta semana Benjamín Torres, hijo adulto de Valerie Mack, una de las víctimas vinculadas a Heuermann, presentó una demanda civil contra él, su ex esposa Ellerup y su hija Victoria ante la Corte Suprema del estado Nueva York en el condado Suffolk.

Las 8 víctimas de Heuermann

Entre 2010 y 2011 se hallaron 11 conjuntos de restos humanos -la mayoría de los cuales pertenecían a trabajadoras sexuales– a lo largo de una carretera costera en Gilgo Beach, un pequeño barrio frente al mar situado en la costa sur de Long Island. Las autoridades no creen que todos los crímenes estén vinculados a una sola persona. Por ejemplo, Shannan Gilbert desapareció en mayo de 2010, lo que desencadenó la búsqueda que condujo al hallazgo de muchos restos humanos; sin embargo, Heuermann no ha sido imputado por su muerte.

Ayer Heuermann admitió un femicidio adicional por el que no había sido acusado: Karen Vergata, una residente de Manhattan (NYC) de 34 años, madre de dos hijos, que desapareció el Día de San Valentín de 1996. Durante décadas fue conocida únicamente como «Fire Island Jane Doe», después de que sus piernas y pies fuesen hallados en esa zona en abril de ese año. Su cráneo fue encontrado posteriormente cerca de Tobay Beach en 2011.

Según la fiscalía, a cambio de la admisión del crimen de Vergata, ese homicidio queda cubierto por la declaración de culpabilidad de las siete víctimas por las que había sido acusado: Valerie Mack (24), Melissa Barthelemy (24), Megan Waterman (22), Amber Costello (27), Maureen Brainard Barnes (25), Sandra Costilla (28) y Jessica Taylor (20). Sus restos fueron encontrados cerca de Gilgo Beach a lo largo de Ocean Parkway entre 1993 y 2010.

Se cree que Costilla, inmigrante nativa de Trinidad & Tobago, fue la primera víctima de Heuermann en 1993 y Costello la última, en 2010. Mucho antes de que fuese detenido en 2023 los casos de estas jóvenes muertas habían sido un complicado y largo misterio con titulares nacionales, aparecido en programas de televisión sobre delitos reales y fueron el tema de una película de Netflix en 2020, “Lost Girls”, basada en un libro de Robert Kolker (2013).

En 2022 Heuermann fue entrevistado para el portal de youtube Bonjour Realty, siendo propietario de la firma de consultoría y arquitectura “RH Consultants & Associates”.

Si bien el nombre de Heuermann nunca había surgido en la investigación como el de un sospechoso, su descripción física coincidía con la de un hombre que había salido apresuradamente de la casa de una víctima poco antes de que ella desapareciera: medía 6 pies 4 pulgadas (1.93 metros) y era de complexión robusta. Otro avance provino de un sofisticado análisis de mapeo de teléfonos celulares, recordó The New York Times.

Según documentos judiciales, una cuenta de correo electrónico asociada a uno de los teléfonos prepago que Heuermann poseía se utilizó para buscar trabajadoras sexuales, pornografía relacionada con la tortura y otras formas ilícitas de pornografía. Al parecer también usó la aplicación de citas Tinder bajo un alias para contactar a las víctimas.

Así, las autoridades se colocaron tras su pista. En enero de 2023 un equipo de vigilancia observó y recuperó un pedazo de pizza desechado por Heuermann en Midtown Manhattan (NYC). En junio de ese año los laboratorios forenses pudieron determinar que el cabello masculino que se encontró en el cadáver de Waterman y el hisopo de la corteza de la pizza tenían perfiles de ADN que eran “iguales”. Ello llevó al escandaloso arresto de Heuermann cerca de su oficina en la ciudad de Nueva York el 14 de julio de 2023.

Kevin Catalina, comisionado de policía del condado Suffolk, comentó ayer que si bien Heuermann se mostró “calmado, sereno” y “casi paternal” ante el tribunal, ha quedado expuesto “exactamente como lo que es: un monstruo sádico, desalmado y asesino”.