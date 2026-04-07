Hispano demanda a acusado de matar a su mamá y otras mujeres en Gilgo Beach, Nueva York

Benjamín Torres, hijo adulto de Valerie Mack, una de las víctimas vinculadas al supuesto asesino serial Rex Heuermann, presentó una demanda civil contra él, su ex esposa y su hija en Nueva York.

La demanda por muerte por negligencia, presentada el lunes por el abogado John Ray a nombre de Torres -hijo único de Mack-, constituye el primer litigio conocido iniciado por un familiar de una víctima de Gilgo Beach contra el presunto asesino de 62 años. Fue presentada ante la Corte Suprema del Estado Nueva York en el condado Suffolk (Long Island), mientras se espera que Heuermann se declare culpable del brutal asesinato de siete mujeres.

Torres, quien era un niño de 6 años cuando su madre desapareció, busca una compensación económica no determinada. En su demanda hace referencia a la muerte de su madre, señalando que Mack sufrió terror, inmovilización, dolor y mutilación.

El hispano alega que la pérdida de su madre -a quien Heuermann supuestamente asesinó en algún momento entre el 1 de septiembre y el 19 de noviembre de 2000- lo privó de su cuidado y protección, según el documento obtenido por Patch.com.

El demandante también reclama cualquier beneficio económico que la familia Heuermann pudiera obtener de la venta de su supuesta historia criminal, como el documental de Peacock “Gilgo Beach Killer: House of Secrets”, estrenado en junio de 2025. Asimismo Torres ha incluido en la demanda a Victoria, la hija de Heuermann, por haber calificado los asesinatos como una conducta de tipo “kink” (pervertida), destacó ABC News.

Mack trabajaba como acompañante de hombres en Filadelfia bajo el nombre de Melissa Taylor cuando desapareció a los 24 años de edad. Sus restos fueron descubiertos cerca de una cuenca de descarga de drenaje el 19 de noviembre de 2000, en una zona densamente boscosa en Manorville, recordó New York Post.

El arquitecto Heuermann fue arrestado en julio de 2023 en Manhattan (NYC) como sospechoso del homicidio de siete mujeres y arrojar sus cuerpos en una zona playera de Long Island cerca de su residencia en Massapequa Park. Mientras espera juicio, se ha declarado “no culpable” de todos los cargos, pero al parecer cambiará su posición en breve.

Luego de 27 años de matrimonio, su esposa Asa Ellerup solicitó el divorcio días después de que salieran a la luz las acusaciones en 2023 y ha hablado sobre cómo recuperar el dinero para ella y sus hijos adultos después del arresto de Heuermann, comentó USA Today.

El año pasado Victoria Heuermann anunció a través de su abogado que su padre “muy probablemente” era el presunto asesino de Gilgo Beach. Antes del arresto ella laboraba para la firma de arquitectura de su padre en Manhattan (NYC), pero luego tuvo dificultades para encontrar trabajo, publicó The New York Times en noviembre de 2024.

¿De qué está acusado el llamado “asesino serial de Gilgo Beach”?

Heuermann ha sido acusado de matar a siete mujeres desde la década de 1990. Sus supuestas víctimas fueron Valerie Mack (24), Melissa Barthelemy (24), Megan Waterman (22), Amber Costello (27), Maureen Brainard Barnes (25), Sandra Costilla (28) y Jessica Taylor (20). Sus restos fueron encontrados cerca de Gilgo Beach a lo largo de Ocean Parkway entre 1993 y 2010.

El arquitecto que trabajaba en la ciudad de Nueva York y residía como un padre de familia en Long Island sin antecedentes policiales, fue arrestado en julio de 2023 y acusado inicialmente en relación con los homicidios de Barthelemy, Waterman y Costello.

Desde entonces ha habido una amplia expansión de la investigación. En junio de 2024, cuando Heuermann fue acusado del 6to homicidio, los fiscales también revelaron inquietantes documentos de “planificación” que, según afirman, el sospechoso utilizó en sus asesinatos y eliminación de las víctimas, comentó entonces ABC News. Luego en diciembre se le acusó por el 7mo homicidio.

Supuestamente Heuermann “planeó y ejecutó meticulosamente seis asesinatos separados” a lo largo de los años, comentó el fiscal de distrito del condado Suffolk, Raymond Tierney, en una conferencia de prensa en junio de 2024.

Se cree que utilizó un teléfono prepago para contactar a sus víctimas. Según documentos judiciales una cuenta de correo electrónico asociada a uno de los teléfonos prepago que poseía se utilizó para buscar trabajadoras sexuales, pornografía relacionada con la tortura y otras formas ilícitas de pornografía. Al parecer también usó la aplicación de citas Tinder bajo un alias.

Mucho antes de que Heuermann fuese detenido los casos de estas jóvenes muertas habían sido un complicado y largo misterio con titulares nacionales, aparecido en programas de televisión sobre delitos reales y fueron el tema de una película de Netflix en 2020, “Lost Girls”, basada en un libro de Robert Kolker (2013).

En 2022 Heuermann fue entrevistado para el portal de youtube Bonjour Realty, siendo propietario de la firma de consultoría y arquitectura “RH Consultants & Associates”.

Las autoridades estaban tras su pista. En enero de 2023 un equipo de vigilancia observó y recuperó un pedazo de pizza desechado por Heuermann en Midtown Manhattan (NYC). En junio de ese año los laboratorios forenses pudieron determinar que el cabello masculino que se encontró en el cadáver de Waterman y el hisopo de la corteza de la pizza tenían perfiles de ADN que eran “iguales”. Ello llevó al escandaloso arresto de Heuermann cerca de su oficina en la ciudad de Nueva York el 14 de julio de 2023.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.