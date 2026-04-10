Tercera ballena muerta en menos de un mes alarma a Nueva York

La aparición de una ballena muerta flotando en Newark Bay, uno de los puertos más activos del área de Nueva York, encendió nuevamente las alarmas entre autoridades y expertos marinos, al tratarse del tercer hallazgo de este tipo en menos de un mes en la región.

Según News 12, el enorme cetáceo fue visto por primera vez el pasado 9 de abril, cuando navegaba sin vida en las aguas cercanas al Aeropuerto Internacional Newark Liberty, una zona clave para el transporte marítimo en la costa este de Estados Unidos. Desde entonces, equipos especializados han trabajado contrarreloj para asegurar el cuerpo, evitar riesgos a la navegación y preparar su traslado para un análisis más detallado.

De acuerdo con el Marine Mammal Stranding Center, la ballena mide aproximadamente 50 pies de largo y podría pertenecer a la especie rorcual común o sei, aunque esta información aún debe confirmarse mediante estudios más exhaustivos. El tamaño y estado del animal complican las labores de recuperación, que requieren coordinación entre múltiples agencias locales, estatales y federales.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. intervino para asegurar el cadáver y moverlo a una zona de resguardo en el puerto de Nueva York, donde se está elaborando un plan logístico para su traslado a tierra firme. Este proceso no es sencillo: implica la disponibilidad de equipo pesado, condiciones climáticas favorables y un sitio adecuado donde realizar la necropsia.

Operativo contrarreloj en uno de los puertos más activos del país

En la mañana del viernes, especialistas lograron abordar una embarcación para tomar fotografías y recolectar muestras de tejido, un paso clave para comenzar a determinar las posibles causas de la muerte. Sin embargo, los expertos advierten que será necesario un análisis más profundo para llegar a conclusiones definitivas.

“La recuperación y examen de una ballena de este tamaño implica múltiples desafíos logísticos”, señalaron autoridades del centro en un comunicado. Entre los obstáculos destacan la localización de un punto de desembarco, el transporte del cuerpo y la movilización del equipo especializado necesario para realizar la necropsia.

Este nuevo hallazgo se suma a una preocupante tendencia en el área conocida como New York Bight, que abarca la costa entre la ciudad de Nueva York, Long Island y la costa de Nueva Jersey. Según datos publicados por Gothamist, al menos 10 ballenas han muerto en esta región en el último año, un número que ha generado inquietud tanto en la comunidad científica como en la población.

Si bien aún no se ha determinado la causa de muerte en este caso, investigaciones anteriores han vinculado algunos de estos fallecimientos con colisiones con embarcaciones, enredos en redes de pesca o enfermedades. También se han analizado posibles impactos del aumento del tráfico marítimo y cambios en el ecosistema marino.

El Puerto Newark-Elizabeth Marine Terminal, ubicado en Newark Bay, es el mayor complejo de contenedores del área triestatal y uno de los más transitados del país. La intensa actividad marítima en esta zona incrementa el riesgo de interacciones entre grandes buques y fauna marina, especialmente en rutas donde migran especies de ballenas.

La frecuencia de estos incidentes ha llevado a organizaciones ambientales a pedir mayores medidas de protección, como la reducción de velocidad de embarcaciones en áreas sensibles y el fortalecimiento de monitoreo marítimo. Sin embargo, expertos señalan que se necesita más evidencia científica para establecer una relación directa entre estos factores y el aumento de muertes.

Mientras tanto, la comunidad científica espera que la necropsia de esta ballena aporte información valiosa. Este procedimiento permitirá examinar órganos internos, detectar posibles traumas y analizar tejidos en busca de enfermedades o contaminación.

Las autoridades también han indicado que compartirán más detalles conforme avance la investigación, lo que podría ayudar a comprender mejor lo que está ocurriendo en las aguas cercanas a Nueva York.

Sigue leyendo:

* Ballena muere tras chocar con una lancha en Nueva Jersey

* Video captó a una ballena paseando en la costa de Manhattan

* Hallan muerta ballena de 10 metros de largo en playa de Queens; pandemia dificulta autopsia y entierro