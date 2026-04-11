Adri Mehmeti de 17 años anotó gol del empate del New York Red Bulls en casa del Inter Miami

El New York Red Bulls rescató un valioso empate 2-2 ante el Inter Miami, gracias a un tanto del joven de 17 años Adri Mehmeti, en la jornada siete de la MLS.

Came back late, took a point. pic.twitter.com/bg9G4hHrAw — Red Bull New York (@NewYorkRedBulls) April 12, 2026

Tras la igualdad los Red Bulls quedaron en el séptimo puesto de la Conferencia Este, tan solo un punto por detrás del Inter Miami y a cinco unidades del líder Nashville FC.

También marcó el segundo empate consecutivo del equipo del argentino Lionel Messi en el recién estrenado Nu Stadium. El próximo sábado tendrán la oportunidad de conseguir su primera victoria ante Colorado Rapids.

Goles mexicanos

Los Red Bulls se adelantaron en el minuto 15 con un gol del mexicano Jorge Ruvalcaba. El atacante mexicoestadounidense quedó solo ante Dayne St. Clair tras una contra conducida por Julian Hall, que recortó a Maximiliano Falcón e Ian Fray antes de asistir a Ruvalcaba.

What a play from 18-year-old Julian Hall 😮‍💨



He sets up Jorge Ruvalcaba for his first @NewYorkRedBulls goal to take a 1-0 lead over Miami. pic.twitter.com/WFekh8CNs6 — Major League Soccer (@MLS) April 11, 2026

Las ‘Garzas’ empataron justo antes del descanso, cuando Mateo Silvetti remató solo dentro del área un centro preciso de su compatriota Rodrigo De Paul.

Rodrigo De Paul drops a dime to Mateo Silvetti. 👌@InterMiamiCF equalizes right before half at Nu Stadium. pic.twitter.com/9Qp47rQlqu — Major League Soccer (@MLS) April 12, 2026

Y se adelantaron en el 55 con el primero del también mexicano, Germán Berterame con la camiseta del Inter Miami. Lionel Messi encaraba en el borde del área recortando rivales en busca del disparo, pero Adri Mehmeti le robó el balón y el despeje cayó a pies de Berterame, que no perdonó.

Germán Berterame strikes for his first @InterMiamiCF goal 🇲🇽 pic.twitter.com/jNbA3wtij3 — Major League Soccer (@MLS) April 12, 2026

El propio Mehmeti se redimió de su error en el gol de Berterame al firmar el definitivo 2-2 en el minuto 77, tras rematar en el área pequeña un centro de Hall, que hizo lo que quiso con De Paul, en una jugada de estrategia.

Wow! 😱 Filthy connection from the young @NewYorkRedBulls.



18-year-old Julian Hall puts the defenders on skates to set up 17-year-old Adri Mehmeti for his first MLS goal. pic.twitter.com/ozH5cEd285 — Major League Soccer (@MLS) April 12, 2026

Otros resultados

El venezolano Jesús Bueno aportó un gol en la segunda mitad para que el Union de Filadelfia superara 2-1 al Montreal, que vio estropeado su primer duelo de la campaña en casa.

Con tantos respectivos del uruguayo Mathías Laborda y de Brian White, los Whitecaps de Vancouver vencieron 2-0 al New York City FC.

Los Timbers de Portland vencieron 2-1 a Los Angeles FC con un tanto agónico, para cortar una seguidilla de cinco tropiezos.

Además, el Galaxy de Los Ángeles se impuso 2-1 al Austin, y Cincinnati igualó 1-1 frente a Toronto.

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