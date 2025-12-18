Cade Cowell regresa a la MLS con el New York Red Bulls 

El delantero californiano, Cade Cowell, ha sido confirmado como nuevo refuerzo de los New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS), regresando así a esta competencia luego de haber estado cedido por un año a las Chivas Rayadas de Guadalajara de la Liga MX, donde tuvo positivos resultados.

El “Vaquero” ya ha llegado a Nueva York, donde firmó su contrato y se prepara para vestir la camiseta de los Red Bulls con el número 7 en su espalda. El equipo de la Gran Manzana dio la bienvenida a su nueva incorporación de una manera muy característica, con un mensaje divertido a través de sus redes sociales.

“Bienvenido a nuestro rodeo, Vaquero. No caballos, solamente toros. Hemos adquirido al extremo Cade Cowell procedente del CD Guadalajara”, expresó la institución deportiva.

En cuanto a los detalles del préstamo, el club de Nueva York deberá abonar 50 mil dólares a los San José Earthquakes, equipo con el que Cowell comenzó su carrera profesional, como parte del Fondo de Adjudicación General de 2026 por haber formado al jugador.

Cade Cowell. Foto: Imago7/ Manlio Contreras

El comunicado oficial de los Red Bulls también especifica que el préstamo incluye una opción para hacer la transferencia permanente al final de la temporada siempre y cuando logre cumplir con las expectativas fijadas para la venidera zafra del balompié estadounidense.

“Red Bull New York ha adquirido al extremo Cade Cowell cedido por Chivas Guadalajara. Cowell estará cedido por un año con opción de transferencia permanente al final del mismo, anunció hoy el club. New York destina 50 mil del Fondo de Adjudicación General de 2026 a San José Earthquakes para la Prioridad de Descubrimiento de Cowell”, se indicó en el informe.

Este movimiento marca el regreso de Cowell a la Major League Soccer (MLS), liga en la que jugó hasta 2024 antes de dar el salto a México para unirse a las Chivas. Durante su tiempo dentro del conjunto azteca el delantero acumuló un total de 69 partidos, 12 goles y 5 asistencias.

Julián de Guzmán, Director Deportivo de los Red Bulls, expresó su entusiasmo por la llegada de Cowell al equipo al considerar que brindará un plus importante al rendimiento ofensivo para tener mejores resultados que la última temporada.

Cade Cowell. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

“Estamos muy emocionados de incorporar a Cade a nuestra plantilla. Es un atacante rápido y habilidoso que será una pieza clave en nuestra delantera la próxima temporada. Ha tenido un éxito demostrado en la MLS y estamos ansiosos por ver qué puede lograr con nosotros”, comentó el directivo.

Aunque será su primera vez en el equipo de Nueva York, Cowell no es nuevo en la MLS. Anteriormente, fue una pieza fundamental en los San José Earthquakes, club con el que debutó y en el que jugó 104 partidos, registrando 10 goles y 15 asistencias.

“Antes de Chivas, Cowell jugó para los San José Earthquakes de la MLS, donde tenía contrato como canterano. Cowell disputó 104 partidos en la MLS con los Earthquakes, donde registró 10 goles y 15 asistencias”, agregó New York en el comunicado.

De esta manera, Cowell se alista para comenzar una nueva etapa en la MLS con los Red Bulls, buscando aportar su velocidad y habilidad a la ofensiva del equipo.

