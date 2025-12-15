New York Red Bulls anunció la contratación del histórico Michael Bradley como su entrenador

En una decisión que sorprende y entusiasma al mundo de la MLS, el legendario ex mediocampista estadounidense Michael Bradley ha sido anunciado oficialmente como el nuevo entrenador principal del New York Red Bulls.

A new era starts now.



Michael Bradley has been named our Head Coach.#RBNY 🔴 @OANDA pic.twitter.com/nMxLribBeY — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) December 15, 2025

Bradley, de 38 años, regresa al club donde comenzó su trayectoria profesional, cuando fue seleccionado con apenas 16 años por los MetroStars, la franquicia que luego se transformó en los Red Bulls, y asume su primer cargo como técnico de primera división tras una carrera como entrenador en divisiones menores y asistente en Europa.

En 2025, Bradley dirigió al equipo filial Red Bulls II, llevando al plantel a consagrarse campeón de la MLS NEXT Pro antes de dar el salto a la primera plantilla. “Estoy emocionado por esta oportunidad de ser director técnico del club donde empezó mi carrera y en el estado que considero mi hogar”, declaró Bradley tras su nombramiento.

Passion meets purpose. pic.twitter.com/EvJ39UnxJm — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) December 15, 2025

Red Bulls quiere volver a ser relevante

La decisión llega en un momento clave para New York, que viene de una temporada irregular: el club terminó 10º en la Conferencia Este, quedando fuera de los playoffs por primera vez en 16 años, lo que desencadenó la salida del anterior entrenador Sandro Schwarz y una reestructuración deportiva interna.

Según el propio club, la llegada de Bradley responde a una apuesta por una identidad ofensiva más agresiva y un proyecto de estilo de juego más atrevido que se adapte a la filosofía de la organización Red Bull.

Built to win. Born to lead. pic.twitter.com/GodeznK4jD — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) December 15, 2025

Ya hay movimientos en el plantel, incluidas decisiones de mercado y bajas de algunos jugadores, que anticipan más cambios para reforzar el ataque y la estructura del equipo de cara a la temporada 2026.

Bradley no solo trae consigo su prestigio como uno de los futbolistas estadounidenses más destacados de las últimas décadas, con 151 partidos internacionales con la selección de Estados Unidos y participación en varios Mundiales, sino también una conexión especial con la afición local y una comprensión profunda de la cultura futbolística de la MLS.

Captain America has arrived 🇺🇸 pic.twitter.com/82TgLVBerf — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) December 15, 2025

La gran pregunta ahora es si el excapitán logrará llevar al NYRB nuevamente a la pelea por campeonatos en la MLS. La temporada 2026 promete ser un capítulo decisivo en la carrera técnica de Bradley y en el rumbo del club.

Homenajeado por la Selección de Estados Unidos

Bradley fue homenajeado por su trayectoria en la Selección de Estados Unidos donde tomó la capitanía del cuadro estadounidense en hasta 44 apariciones de las 151 que tuvo en total.

A través de las redes sociales del USMNT se dio a conocer un video, mismo que incluyó mensajes de diferentes excompañeros de Bradley en la selección. Uno de ellos fue Brad Guzan, quien mencionó: “Solo quiero felicitarte por la fantástica carrera que tuviste. La pasión que tienes por el juego es tremenda”.

Enseguida vino el mensaje de Landon Donovan: “Muchas gracias, hombre, por todo lo que hiciste por el soccer en este país, por nuestro equipo nacional y por mí, personalmente. Tengo grandes recuerdos de ti en el campo, goles que marcaste, las barridas, el liderazgo”.

What a career for Michael Bradley. pic.twitter.com/SxuzbQyKyR — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 6, 2025

Al mensaje también se sumaron DaMarcus Beasley y Tim Howard. El primero destacó: “Un verdadero capitán, un verdadero líder. Gran persona dentro y fuera del campo. Alguien que dio todo por esta playera”. El exportero del USMNT, mencionó: “Fuiste inmenso, fuiste colosal. Fue un honor ir detrás de ti en cada batalla. Gracias por todo lo que has hecho por el soccer estadounidense”. Finalmente, Michael Bradley recibió una playera enmarcada de la Selección de Estados Unidos en el terreno de juego y todos los presentes se entregaron a él.

