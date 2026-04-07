Liberan a esposa de militar estadounidense detenida por ICE: “Quiero vivir con dignidad en el país que considero mi hogar”

Annie Ramos, una joven hondureña de 22 años y esposa de un sargento del Ejército de Estados Unidos, fue liberada este martes tras pasar casi una semana detenida en un centro federal de inmigración.

La información fue confirmada a la agencia Associated Press por su suegra, Jen Rickling.

La detención había ocurrido días antes dentro de una base militar en Luisiana, cuando Ramos acudía a iniciar trámites para acceder a beneficios y avanzar en su proceso de residencia permanente.

Tras recuperar su libertad, Ramos expresó el impacto personal de la experiencia y sus aspiraciones.

“Lo único que siempre he deseado es vivir con dignidad en el país que considero mi hogar desde que era una niña”, dijo a AP. “Quiero terminar mi carrera, continuar mis estudios y servir a mi comunidad, tal como mi esposo sirve a nuestro país con honor”, añadió.

Su esposo, el sargento Matthew Blank, se encontraba preparándose para un despliegue militar cuando ocurrió la detención, apenas días después de que la pareja se casara en marzo.

“Jamás imaginé que intentar hacer lo correcto me la arrebataría. Lo que se suponía que iba a ser la semana más feliz de nuestras vidas se ha convertido en una de las más difíciles”, había declarado Blank, de 23 años, a la agencia de noticias antes de la liberación de su esposa.

Defensores de familias militares advirtieron entonces que situaciones como esta afectan la moral de las tropas y pueden impactar el reclutamiento.

Ramos llegó a Estados Unidos cuando tenía menos de 2 años. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, en 2005 un juez de inmigración ordenó su deportación luego de que su familia no asistiera a una audiencia.

Desde entonces, ha intentado regularizar su situación, incluyendo una solicitud al programa DACA en 2020 que quedó sin resolver en medio de disputas legales.

Durante su detención, voces desde el Congreso y organizaciones civiles alertaron que la deportación de cónyuges de militares podía socavar la estabilidad de las familias y, en consecuencia, la seguridad nacional.

“Es malo para la moral y afecta la preparación de los soldados”, dijo a AP la experta en derecho migratorio Margaret Stock.

Ahora en libertad, Ramos asegura que su prioridad esregularizar su estatus, retomar sus estudios en bioquímica y reconstruir su vida junto a su esposo.

“Queremos crear un hogar, un futuro y una familia. Esta experiencia ha sido increíblemente difícil, pero también me ha recordado el poder de la fe, el amor y la comunidad. Tengo esperanza en lo que nos depara el futuro”, afirmó.

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