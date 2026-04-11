Registro militar automático en todo EE.UU. a partir de diciembre 2026: lo que debes saber

NUEVA YORK – Los hombres en Estados Unidos serán inscritos automáticamente, a nivel nacional, para el servicio militar a partir de diciembre de este año, acorde con las disposiciones de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) aprobada el año pasado en el Congreso.

De acuerdo con un informe del Sistema del Servicio Selectivo (SSS) presentado ante el Congreso federal en el 2025, el registro automático ya está vigente en 46 estados y territorios. Lo que hace la ley es que facilita el proceso para implementar la práctica a nivel de todo EE.UU. y que el procedimiento quede en manos de las autoridades.

A finales de marzo pasado, la SSS, agencia que garantiza la disponibilidad de personal para apoyar a los EE.UU. en tiempos de emergencia nacional, propuso una norma ante la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios para reforzar el registro automático.

El plan es que el SSS inscriba automáticamente a las personas elegibles utilizando las bases de datos existentes sin que se requiera acción adicional por parte de los individuos.

La nueva norma establece que los hombres serán registrados automáticamente dentro de los 30 días siguientes a su cumpleaños número 18.

Según la oficina, la inscripción automatizada reducirá la burocracia, mientras aumentará el número de registros ante el declive en años recientes.

“Además, este enfoque asegura que las personas que tienen la obligación de inscribirse mantengan su elegibilidad para recibir los beneficios vinculados a dicho registro, tales como el empleo gubernamental, la capacitación laboral y la ayuda estudiantil en muchos estados”, lee el documento.

Antes de que la SSS provea al Departamento de Defensa (DoD) con personal adicional, el reclutamiento obligatorio debe ser autorizado por el Congreso y el Presidente. Para iniciar el proceso, se tendría que enmendar la Ley del Servicio Selectivo Militar para incorporar personas a las Fuerzas Armadas.

EE.UU. no ha realizado un reclutamiento obligatorio desde la Guerra de Vietnam. El servicio militar es voluntario desde 1973 luego de ese conflicto bélico.

En 1980, por medio de la Proclamación 4771, el presidente Jimmy Carter restableció el registro obligatorio para el Sistema del Servicio Selectivo.

La ley federal exige que todos los ciudadanos varones, así como los inmigrantes que residen en el país, con edades entre los 18 y los 25 años, se registren en el SSS. De no hacerlo, se exponen a sanciones, tales como la inhabilitación para obtener empleo en el gobierno federal, para la capacitación laboral financiada con fondos federales y para ayudas estudiantiles y empleo a nivel estatal. El incumplimiento también impacta el proceso de naturalización al retrasarlo hasta cinco años.

Las mujeres o las personas nacidas con sexo femenino no están obligadas a inscribirse. Otros grupos a los que se le exime de la obligación son los de las personas de 26 años o más; personas encarceladas, hospitalizadas, internadas en residencias de ancianos o institucionalizadas; personas con ciertas afecciones médicas o mentales; y los que ya se encuentran en servicio activo, incluidos los cadetes de las academias militares.

Registro no es lo mismo que reclutamiento

Registro y reclutamiento son procesos diferentes. Registrarse en el SSS no significa que la persona se incorporará automáticamente a las Fuerzas Armadas. Si se reporta una emergencia nacional que requiera un reclutamiento obligatorio, los individuos serían seleccionados mediante un sorteo aleatorio basado en su año de nacimiento y un número de sorteo correspondiente, especificó el informe.

Los preseleccionados, posteriormente, serían sometidos a evaluaciones de aptitud mental, física y moral.

Los registrados también pueden declararse objetores por conciencia por razones morales y religiosas. En estos casos, se les asignan labores civiles a través del Programa de Servicio Alternativo durante 24 meses.

No está claro cómo específicamente el nuevo sistema aplicaría en territorios como Puerto Rico, donde para el año calendario 2024 se habían registrado al servicio militar 114,491 personas.

Actualmente, en la isla, al igual que en muchos estados, el gobierno federal usa información de licencias de conducir y otras fuentes para incentivar el proceso de registro.

En vista de la actual guerra en Irán, se ha cuestionado si la Administración del presidente Donald Trump podría reactivar el reclutamiento obligatorio.

El mes pasado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a Fox News que, aunque esa alternativa no formaba parte del plan del Gobierno, el Presidente no ha removido esa opción de la mesa.

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