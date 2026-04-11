Shohei Ohtani rompe marca de Ichiro Suzuki con racha de juegos embasándose

Shohei Ohtani quebró un récord de Ichiro Suzuki este viernes tras llegar a 44 juegos consecutivos embasándose en al menos una ocasión.

El toletero de los Dodgers conectó un sencillo para extender su racha a 44 juegos que comenzó en agosto de 2025. Fue su decimotercer partido llegando a base en igual número de intentos esta temporada.

Ichiro Suzuki estableció la marca para un jugador nacido en Japón en la temporada de 2009 cuando se embasó en 43 juegos de forma consecutiva con el uniforme de los Marineros de Seattle.

Aunque Suzuki obtuvo la marca de 43 juegos en la misma temporada. Suzuki y Ohtani son los únicos japoneses que han alcanzado 40 o más juegos embasándose de forma consecutiva.

Ohtani tiene un promedio de bateo de .278 con 49 hits, 18 jonrones, 32 carreras impulsadas y 35 carreras anotadas en sus últimos 44 juegos.

“A los jugadores les gusta batear, les gusta hacer swing, pero él es lo suficientemente inteligente como para saber que si no le van a lanzar directamente, sino que le van a lanzar a su alrededor, entonces es mejor recibir la base por bolas”, dijo el manager Dave Roberts.

Shohei Ohtani entre libros de récords de los Dodgers

Ohtani está empatado con Len Koenecke (1934) y Zack Wheat (1919-1920) en la quinta racha más larga de bases alcanzadas en la historia de la franquicia de los Dodgers.

El récord de más juegos consecutivos embasándose para un jugador de los Dodgers le pertenece a Fielder Jones en un total de 70 juegos cuando el equipo jugaba en Brooklyn.

Aunque, el jugador con la marca más larga desde que los Dodgers se mudaron a Los Ángeles es Shawn Green con 50 juegos seguidos embasándose en la temporada 2000.

Este sábado, los Dodgers jugarán el segundo encuentro de la serie ante los Rangers de Texas luego de ganar 8-7 y dejarlos en el terreno en el Juego 1.

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