Mexicano Brandon Valenzuela conecta primer jonrón en MLB con Toronto

Brandon Valenzuela tuvo su primer jonrón en las Grandes Ligas en la victoria de Toronto Blue Jays 10-4 sobre los Minnesota Twins.

Valenzuela tuvo una buena jornada de 4-2, con par de carreras impulsadas y dos anotadas, además de su primer jonrón.

Con esta jornada, el receptor mexicano rompió una racha de tres juegos sin haber conectado imparables.

Brandon Valenzuela está jugando como receptor con los Blue Jays de Toronto luego de perder por varias semanas a su compatriota Alejandro Kirk, tras sufrir una fractura en el dedo pulgar de su mano izquierda.

Brandon Valenzuela hits his first career homer!



The @BlueJays score 5 in the 4th inning to go in front! pic.twitter.com/8BnArNSM13 — MLB (@MLB) April 11, 2026

El toletero mexicano conectó el jonrón con una velocidad de salida de 111.4 millas por hora y tuvo una distancia de 383 pies. De acuerdo a Baseball Savant, el jonrón se habría ido en 27 de los 30 parques de las Grandes Ligas.

Brandon Valenzuela: “Nunca olvidaré este momento”

El mexicano expresó luego de la victoria que nunca olvidaría el momento de su primer cuadrangular. Más de 40,000 aficionados ovacionaron al mexicano durante sus palabras tras el encuentro.

“Fue increíble, creo que nunca olvidaré eso”, expresó el receptor de Toronto sobre su jonrón y después de ser bañado de agua por sus compañeros.

Valenzuela también habló sobre que no había enfrentado a los lanzadores de Minnesota, pero su preparación fue buena para poder tener buenas conexiones en el plato.

De acuerdo a Baseball Reference, Valenzuela es el pelotero número 50 nacido en México en conectar un cuadrangular en las Grandes Ligas. EL receptor mexicano es el número 153 en llegar a Las Mayores.

Hasta la fecha, 9 peloteros nacidos en México han visto acción en lo que va de la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

También está la delegación de jugadores que son México-Estadounidenses como Jarren Durán, Jeremiah Estrada, y el cubano-mexicano Randy Arozarena.

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