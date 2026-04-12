Baldomero Vélez, el puertorriqueño hincha número uno del F.C. Barcelona

Cuando suena su celular el ringtone es el himno del Barsa. Tiene desde pines hasta camisetas autografiadas por el astro Lionel Messi y es quizá el hincha número uno de todo Estados Unidos del equipo culé.

Baldomero Vélez, de 78 años y boricua de nacimiento, vive con pasión el rey de los deportes y desde siempre ha sido seguidor del club catalán club del cual es ferviente hincha desde su natal Maricao.

Pero ¿de dónde nace su afición por el Rey de los Deportes cuando la isla del encanto siempre se ha identificado con el béisbol o el boxeo?

“Soy aficionado del Barcelona desde que era muchacho y desde hace tres años soy socio oficial del equipo. Todavía no me lo creo, desde pequeño buscaba siempre escuchar los partidos en Maricao (suroeste de la isla) y cuando llegué a Estados Unidos vi el fútbol de México pero no me interesó. Al principio no compartía con nadie mi afición y seguía yo solo la Liga, no habían muchos aficionados como ahora”, expresa emocionado Baldomero, quien forma parte de las tradicionales penyes (peñas en español) tanto de Barcelona, como de Nueva York y Nueva Jersey. Las peñas son los puntos de reunión de muchos hinchas a nivel mundial, quienes acuden a ver los partidos y comparten su afición en cada jornada que se disputa.

“Todo queda ‘frizado'”

“Cuando juega el Barsa todo queda ‘frizado’. Soy también hincha del Vélez Sarsfield de Argentina porque lleva mi apellido”, expresa entre risas Baldomero, quien durante el verano del 2013 cumplió el sueño de su vida al viajar a Cataluña y conocer junto a su familia, su esposa Nilsa y sus hijas, todo lo que significa el club blaugrana.

La tarjeta o carnet que acredita a Baldomero Vélez como socio del Barcelona. /Cortesía Crédito: Cortesía

“Cuando pude ingresar a la cancha del Camp Nou no me aguanté y lloré, después me lancé al césped y me empecé a dar vueltas de felicidad”, rememora con nostalgia Baldomero quien guarda en su celular las fotos de su memorable paseo de 10 días por tierras españolas y sin duda quiso retener el olor inconfundible a la grama recién cortada al revolcarse lleno de alegría en el estadio.

Gracias a su lejano parentesco con Antoni Lorenz, presidente de la peña en Barcelona, vio cumplido todos sus sueños de juventud, es decir no solo visitar el estadio también conoció muy de cerca todos y cada uno de los rincones de este templo del fútbol mundial como la ciudad deportiva Joan Gamper, la masía (escuela de divisiones inferiores) y el museo.

Su hogar en Elizabeth, Nueva Jersey, estado donde reside desde hace 50 años, se ha convertido en una sucursal de una peña culé, y cuando algún amigo lo visita no pierde la oportunidad de mostrar con orgullo sus más preciados trofeos futbolísticos, dos camisetas autografiadas por Messi y un retrato del crack argentino.

“Gracias a Antonio Lorenz presidente de la Peña de Papiol y a Ramón Massons, me entregaron las camisetas y la foto de Messi, que guardo con gran emoción”.



Jugador de “embuste”

Al preguntarle sobre su dominio del balón o si alguna vez se ha vestido de corto en su juventud nos dijo: “Yo jugaba de embuste, donde me ponían me colocaba”, menciona don Baldomero quien desde el 2022 ha sido sometido a tres cateterismos, pero no por dejar llevar de forma apasionada el fiebre futbolística en sus venas sino por el colesterol alto. Recientemente fue sometido a una nueva intervención y aseguró haber quedado mejor que nunca y podrá seguir disfrutando por largo tiempo de sus nietos y tres bisnietos.

La fotografía con el autógrafo de Messi que posee Baldomero Vélez. /Cortesía

Su opinión respecto a la participación del cuadro culé en la liga y la Champions y sus nuevas estrellas con Raphinha, Pedri, Fermín, López, y la figura del momento Lamine Yamal expresó, “hay que sudar más la camiseta, tiene que haber más comunicación entre ellos, aunque son serios candidatos para ganar la Liga está dura la cosa. El técnico Hansi Flick ha mejorado mucho el equipo que estaba al garete”, manifiesta con autoridad. Me gustaba mucho el equipo de Xavi, Suárez, Messi, esperemos salgan campeones nuevamente”, menciona.

Luego de retirarse a los 62 años fundó su propia compañía de reparaciones de lavadoras, ‘Baldo diswasher repair service’, y a los 72 años dijo “no más”. Baldomero ya está haciendo planes para su siguiente cita en la peña de Hoboken, donde llegará con la camiseta blaugrana y todo el ánimo culé que nació en la Isla del Encanto.

Sobre la cita mundialista



"Entre mis selecciones favoritas se encuentran España, Argentina y Ecuador. Da la casualidad que el padre de mi yerno es de Argentina y el papá de mis nietas son de Ecuador, somos las Naciones Unidas". Baldomero Vélez

Aunque inicialmente Baldomero se había mostrado renuente a estar pendiente de la próxima Copa del Mundo por las intensas emociones que le podría generar, al final cedió un pase en corto y nos dijo: “Ya se están agotando las entradas pero si me invitan sería la suerte y el orgullo más grande del mundo poder asistir al Mundial”.

“Entre mis selecciones favoritas se encuentran España, Argentina y Ecuador. Da la casualidad que el padre de mi yerno es de Argentina y el papá de mis nietas son de Ecuador, somos las Naciones Unidas”, bromea don Baldomero quien admira el juego de Lamine Yamal y Pedri, dos de los convocados a la Furia Española.

Sobre la participación del “dueño de casa” Estados Unidos, expresó: “¡Ay bendito! USA tiene que luchar muy duro. Tengo la esperanza que gane un par de juegos me daría mucha tristeza que perdiera todos, hay que alegrarse un poco”.

Baldonero se animó y nos manifestó que vería el Mundial en su querida peña futbolera de Hoboken, al lado de sus amigos devotos del Rey de los Deportes o de lo contrario en la comodidad de su hogar.

Este artículo fue publicado originalmente en LatidoBeat, una coalición de organizaciones locales líderes de noticias en español, unidas para difundir la rica diversidad de las voces latinas a lo largo de Estados Unidos. Actualmente incluye a La Opinión (Los Ángeles), El Diario (New York), La Raza (Chicago), La Prensa de Houston, La Prensa de Orlando, El Comercio de Colorado y La Noticia (Charlotte).