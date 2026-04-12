Comando Central de EE.UU. confirma bloqueo a puertos de Irán tras fracaso de negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que ordenó a la Armada iniciar un bloqueo a los barcos que entren o salgan de puertos iraníes, tras el fracaso de las negociaciones de alto el fuego con Irán celebradas en Pakistán, según Associated Press.

El Comando Central de Estados Unidos informó que la medida comenzará a aplicarse a partir del lunes a las 10:00 de la mañana (hora del este) y que se ejecutará “de forma imparcial contra buques de todas las naciones”.

No obstante, se permitirá el tránsito por el estrecho de Ormuz a embarcaciones que no tengan como destino o punto de partida puertos iraníes.

La decisión busca presionar a Teherán en uno de sus principales puntos estratégicos. Antes del conflicto, cerca del 20% del petróleo comercializado en el mundo transitaba por el estrecho de Ormuz, una vía clave para el mercado energético global.

Aunque el tráfico ha disminuido desde el inicio de la guerra, decenas de buques han continuado cruzando la zona en los últimos días.

Trump aseguró que la orden incluye interceptar embarcaciones en aguas internacionales que hayan pagado peajes a Irán. “Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar”, escribió en redes sociales, sin detallar qué países participarían en la operación.

La medida ha generado preocupación por su posible impacto en los mercados energéticos y por el principio de libre navegación en aguas internacionales. Expertos citados por AP advierten que un bloqueo de esta naturaleza podría ser difícil de sostener en la práctica y aumentar la tensión en la región.

“Si ustedes luchan, nosotros lucharemos”

Desde Irán, la Guardia Revolucionaria respondió que el estrecho de Ormuz sigue bajo su “control total” y advirtió que cualquier embarcación militar enfrentará una “respuesta contundente”.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, expresó: “Si ustedes luchan, nosotros lucharemos”.

El anuncio se produce pocas horas después de que terminaran sin acuerdo las conversaciones entre ambos países, que se extendieron durante 21 horas y representaron el contacto más directo entre Washington y Teherán desde 1979.

El vicepresidente J.D. Vance, quien encabezó la delegación estadounidense, insistió en que el punto central del desacuerdo es la negativa iraní a comprometerse a no desarrollar armas nucleares.

Según funcionarios estadounidenses, Washington exigía, entre otras condiciones, el fin del enriquecimiento de uranio, el desmantelamiento de instalaciones clave y el cese del apoyo a grupos como Hamás, Hezbolá y los hutíes.

Irán, por su parte, consideró que estas demandas cruzaban sus “líneas rojas”.

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