Pakistán pide a EE.UU. e Irán respetar el alto al fuego pese al fracaso de las negociaciones

Pakistán reafirmó este domingo su papel como facilitador del diálogo diplomático entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán, tras una jornada de reuniones de alto nivel celebradas en Islamabad. Pese a la extensión de los encuentros, las autoridades confirmaron que no se logró concretar un pacto entre ambas naciones.

El ministro de Asuntos Exteriores y viceprimer ministro paquistaní, Ishaq Dar, calificó las conversaciones como “intensas y constructivas”. A través de un comunicado oficial, el funcionario subrayó la importancia de mantener la estabilidad en la zona mediante la voluntad de las partes involucradas, informó ABC News.

“Esperamos que ambas partes continúen con este espíritu positivo para lograr una paz duradera y la prosperidad para toda la región y más allá”, señaló Dar.

Asimismo, el ministro enfatizó la necesidad de respetar los pactos de cese de hostilidades vigentes: “Es imperativo que las partes sigan cumpliendo su compromiso de alto el fuego”.

Balance negativo de la delegación estadounidense

Por parte de Estados Unidos, la comitiva estuvo encabezada por el vicepresidente JD Vance. Tras concluir las sesiones de trabajo, que se extendieron por un periodo de 21 horas, Vance informó que los resultados no fueron satisfactorios para la firma de un documento común.

“La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo”, declaró el vicepresidente al finalizar la agenda en la capital paquistaní. “Y creo que eso es mucho peor para Irán que para Estados Unidos. Así que volvemos a la conclusión de que Estados Unidos no ha llegado a un acuerdo”, añadió.

Armamento nuclear como punto crítico

El principal obstáculo en la mesa de negociación reside en las garantías sobre el programa atómico iraní. El vicepresidente explicó que la administración estadounidense exige certezas verificables sobre las capacidades militares de Teherán a largo plazo.

“Lo cierto es que necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear ni las herramientas que les permitirían obtenerla rápidamente”, afirmó Vance, quien reiteró que “ese es el objetivo principal del Presidente de los Estados Unidos”.

Aunque el vicepresidente mencionó la destrucción de instalaciones de enriquecimiento, concluyó que no detectaron un “compromiso fundamental” por parte de los negociadores iraníes para renunciar definitivamente al desarrollo de armamento nuclear en el futuro.

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