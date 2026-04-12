El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 12 abril de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 12 de abril de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Tu accionar generará repercusiones positivas y te permitirá sumar nuevas personas a tus proyectos. Tendrás algo valioso para aportar a tu comunidad y asumirás responsabilidades mayores dentro de tu entorno. Poco a poco te convertirás en un referente para tu grupo de amigos.
Tauro
04/20 – 05/20
Las responsabilidades aumentarán y deberás tomar decisiones que también influirán en otras personas. Habrá expectativas depositadas en ti y tus acciones no pasarán desapercibidas. Este será un buen momento para aplicar la experiencia acumulada y demostrar con hechos tu buen criterio.
Géminis
05/21 – 06/20
Lograrás concretar un viaje o encaminar un asunto legal que venía demorándose. También será un momento para fortalecer tus amistades y compartir actividades con ellas. Te sentirás más comprometido con tus creencias y buscarás rodearte de personas que compartan tus ideales.
Cáncer
06/21 – 07/20
Podrías recibir una ayuda significativa de alguien que se encuentra en una posición más favorable que la tuya. Aun así, convendrá evitar decisiones financieras apresuradas. Antes de involucrarte en un negocio, busca asesoramiento y actúa con cautela sin perder de vista tu objetivo principal.
Leo
07/21 – 08/21
Podrás establecer acuerdos firmes con tu pareja o con un socio. Habrá claridad para expresar lo que cada uno desea y avanzar sin rodeos. Al conducirte con honestidad y coherencia, ganarás el respeto de los demás y lograrás encaminar el vínculo hacia una etapa más sólida.
Virgo
08/22 – 09/22
Dispondrás de una energía de sanación tanto en el plano físico como en el mental. Es un momento ideal para implementar cambios y prestar atención a nuevas tendencias en alimentación y en la práctica de ejercicio físico. ¿Qué esperas para cuidarte y activar tu proceso de recuperación?
Libra
09/23 – 10/22
Te volverás tu propio mejor amigo y sentirás el impulso de expresar tu creatividad. Algo en ti emergerá y contarás con el apoyo de alguien a quien admiras. Permítete disfrutar de este momento de inspiración y realización.
Escorpio
10/23 – 11/22
Procura no alejarte demasiado de tu hogar, ya que podrían surgir pequeños daños que requerirán tu atención. Aprovecha la ocasión para reorganizar tu espacio, incorporar muebles o estantes útiles. Conserva lo importante, pero evita acumular objetos que ya no cumplen ninguna función.
Sagitario
11/23 – 12/20
Al momento de hablar dejarás de lado las divagaciones y apuntarás directo a la idea principal. Encontrarás a alguien lúcido que sabrá escucharte y ofrecerte una alternativa interesante. El diálogo y la fraternidad compartida te ayudarán a contrarrestar cualquier sensación de exigencia.
Capricornio
12/21 – 01/19
Los asuntos económicos cobrarán mayor protagonismo, ya que podrías considerar una compra, negocio o inversión importante. Si el monto supera tu presupuesto habitual, no descartes pedir apoyo a un familiar. Con una buena planificación podrás encaminar este proyecto de manera favorable.
Acuario
01/20 – 02/18
Eres un espíritu libre y sueles tomar decisiones guiado por tus ideales. Sin embargo, hoy será conveniente reunir información, analizarla con calma y luego actuar según las conclusiones que obtengas. Si logras combinar lucidez, conocimiento y vocación solidaria, podrás avanzar.
Piscis
02/19 – 03/20
Tu mundo interior cobrará relevancia y sabrás reconocer las señales que emergen desde las capas invisibles. A través de ciertos encuentros o situaciones comprenderás que has saldado una antigua deuda. Esta premonición te permitirá dejar atrás una etapa del pasado con satisfacción.