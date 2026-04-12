El presidente del FC Cincinnati busca una reunión clave con el padre de Neymar Jr.

El interés del FC Cincinnati por incorporar a Neymar Jr. ha pasado de ser un rumor a una gestión formal y activa. Según reportes de ESPN, el club de la MLS intensificó sus esfuerzos en los últimos días, al punto de que el padre y representante del astro brasileño ya aguarda una reunión presencial con la directiva estadounidense para discutir los términos de un posible traspaso.

La importancia que el Cincinnati otorga a esta operación se refleja en la comitiva que encabezará las conversaciones. Jeff Berding, presidente y propietario de la franquicia, liderará la delegación acompañado por el director deportivo Chris Albright.

Un punto clave en la negociación será la inclusión de un equipo especializado en derechos de imagen, un factor determinante dado el valor comercial global del futbolista. El objetivo primordial de esta primera toma de contacto es presentar un proyecto sólido que convenza a Neymar de unirse a la liga estadounidense una vez concluido el Mundial 2026.

El factor contractual con el Santos

A pesar del entusiasmo en la MLS, la operación presenta aristas legales debido a la situación contractual del “10”. Neymar mantiene un vínculo vigente con el Santos FC hasta diciembre de este año. Ante este escenario, el FC Cincinnati maneja dos vías: un traspaso inmediato o el fichaje como agente libre a principios de 2027.

Esta reunión servirá para que el equipo de Ohio determine las cifras reales de la operación, estableciendo los rangos salariales y las bonificaciones necesarias para competir por la firma de una de las máximas figuras del fútbol mundial.

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