Union Berlin designó a Marie-Louise Eta como la primera entrenadora en la historia de la Bundesliga

El Union Berlin marcó un hito en el fútbol alemán y europeo. Tras la destitución de Steffen Baumgart, el club capitalino anunció la designación de Marie-Louise Eta como entrenadora interina del primer equipo masculino. Con este nombramiento, Eta se convierte en la primera mujer en la historia en dirigir un club de la Bundesliga.

La decisión de la directiva se produjo minutos antes de la medianoche del sábado, tras la derrota del equipo por 3-1 ante el Heidenheim. La urgencia deportiva, motivada por una racha negativa que encendió las alarmas en el Stadion An der Alten Försterei, aceleró el proceso de Eta, quien hasta ahora se desempeñaba como entrenadora del equipo masculino Sub-19.

Marie-Louise Eta, de 34 años, ya había roto barreras en 2023 al ser la primera asistente técnica en las cinco grandes ligas de Europa. En 2024, su perfil mediático creció al sustituir al entonces técnico Nenad Bjelica en ruedas de prensa durante una sanción.

El escenario que recibe Eta es complejo. Pese a que el Union Berlin se sitúa en la 11ª posición de la tabla, el equipo acumula apenas dos victorias en los últimos 14 encuentros tras el parón invernal. La diferencia con la zona de descenso se redujo a solo siete puntos con apenas cinco jornadas por disputarse.

Aunque estaba previsto que Eta asumiera el mando del equipo femenino la próxima temporada, el club decidió confiarle la estabilidad del proyecto masculino en la máxima categoría.

Sigue leyendo:

·FIFA rechaza petición de Irán: Jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos

·Mircea Lucescu fue despedido con honores de Estado en Rumanía

·Muere un hincha tras el juego entre Junior y Palmeiras por enfrentamiento entre barras