Pepsi recupera tercer lugar de los refrescos más vendidos superada por Dr Pepper y Coca-Cola

De acuerdo con el más reciente informe anual de Beverage Digest, Pepsi logró recuperar terreno en el ranking de ventas por volumen y volvió a colocarse en el tercer lugar, después de haber caído al cuarto puesto el año anterior. Este avance se da tras haber sido superada previamente por Dr Pepper en 2023 y por Sprite en 2024.

A pesar de este repunte, Coca-Cola se mantiene como la marca líder del sector, con una participación de mercado de 18.5%, más del doble que cualquiera de sus competidores.

Sin embargo, la compañía registró una caída en ventas de 5.3% el año pasado, lo que abrió espacio para cambios en la clasificación.

Dr Pepper, por su parte, consolidó su posición en el segundo lugar con una participación de 8.8% del mercado de refrescos carbonatados. Pepsi se ubicó con 8.1%, seguida de Diet Coke con 8% y Sprite con 7.9%. Mountain Dew alcanzó un 5.7%.

El ascenso de Pepsi también estuvo influido por la caída de otras marcas. Sprite, creada por Coca-Cola en 1961, descendió dos posiciones en el ranking, mientras que Diet Coke, lanzada en 1982 como una de las primeras bebidas sin azúcar, logró subir al cuarto lugar gracias a un sólido desempeño.

Este reacomodo ocurre en un contexto donde el consumo total de refrescos continúa disminuyendo.

Según el informe, el volumen total del mercado cayó 0.9% en 2025, en parte debido al aumento de precios.

A largo plazo, la tendencia es aún más marcada, ya que el consumo per cápita de bebidas carbonatadas ha disminuido considerablemente desde mediados de la década de 2000.

En contraste, otras categorías están creciendo. Las bebidas energéticas fueron las únicas que registraron aumento en volumen el año pasado, con un incremento del 9%, destacando el desempeño de marcas como Monster.

El entorno competitivo no solo se refleja en las ventas, sino también en contratos comerciales clave.

Recientemente, Coca-Cola recuperó acuerdos importantes frente a Pepsi, como el suministro de bebidas para Marriott International en aproximadamente 9,700 hoteles en 143 países, incluidos 6,200 en Estados Unidos.

Además, también retomó su presencia en Costco en 2025. Por su parte, Pepsi logró asegurar en 2024 el contrato con Subway en más de 20,000 ubicaciones en Estados Unidos.

Estos cambios evidencian que la llamada ‘guerra de las colas’ sigue vigente y que las posiciones pueden cambiar rápidamente, impulsadas tanto por el comportamiento del consumidor como por decisiones estratégicas de negocio.

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