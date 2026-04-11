IRS 2026: ¿Cuánto dinero podrías recibir según lo que ganas?

En los últimos días de la temporada de impuestos, todavía hay millones de contribuyentes que están esperando su reembolso anual o que incluso todavía no presentan su declaración. En ambos casos, los interesados se preguntan cuánto dinero podrían recibir del Servicio de Impuestos Internos (IRS), una vez que su declaración sea aprobada.

De acuerdo con datos oficiales, el reembolso promedio ha superado los $3,500 dólares para 2026, aunque la cifra varía según ingresos, créditos fiscales y retenciones aplicados. Entender cómo se calcula este monto es clave para anticipar cuánto dinero podría llegar a tu cuenta.

¿Cómo calcula el IRS tu reembolso en 2026?

El reembolso del IRS no es un “bono” adicional, sino la devolución del dinero que pagaste de más por impuestos durante el año fiscal. Esto ocurre cuando tus retenciones superan el impuesto real que debías.

El IRS establece que un reembolso ocurre cuando el contribuyente pagó más impuestos de los que debía durante el año.

En 2026, muchos contribuyentes están recibiendo reembolsos más altos a causa de las disposiciones aplicadas en la One Big Beautiful Bill Act y ajustes del IRS, lo que provocó que durante el año se retuviera más dinero del necesario.

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En términos prácticos, el cálculo depende de tres factores principales:

Ingresos anuales totales

Retenciones realizadas por el empleador

Créditos fiscales aplicables

Para muchas familias hispanas, las condiciones en las que se hicieron las retenciones en el último año podrían devolverles una cantidad importante de dinero por concepto de reembolso y puede representar un ingreso importante en esta parte del año.

¿Cuánto dinero podrías recibir según tu nivel de ingresos?

Aunque el monto exacto varía, distintos análisis del Tax Policy Center permiten estimar rangos aproximados* como reembolso:

Ingresos de $25,000 a $40,000 → reembolsos de $2,000 a $4,000

→ reembolsos de Ingresos de $40,000 a $75,000 → entre $2,500 y $3,500

→ entre Ingresos de $75,000 a $100,000 → entre $1,500 y $3,000

→ entre Ingresos mayores a $100,000 → menor reembolso promedio

*”Estas cifras son estimaciones orientativas y no representan montos garantizados”.

Esto se debe a que los créditos fiscales benefician más a los contribuyentes que reportan ingresos bajos y medios.

El papel de los créditos fiscales en tu reembolso

Los créditos fiscales son clave para aumentar el dinero que recibes. Entre los más importantes están:

Crédito Fiscal por Hijos (CTC) que otorga hasta $2,200 por hijo calificado, con una porción reembolsable (ACTC) de hasta $1,700.

que otorga hasta $2,200 por hijo calificado, con una porción reembolsable (ACTC) de hasta $1,700. Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC), que para el año fiscal 2025 puede otorgar hasta $8,046 dólares para familias con tres hijos o más y es completamente reembolsable

que para el año fiscal 2025 puede otorgar hasta $8,046 dólares para familias con tres hijos o más y es completamente reembolsable Créditos educativos que otorgan entre $2,000 y $2,500

El IRS señala que “los créditos tributarios pueden reducir la cantidad de impuestos que debes o aumentar tu reembolso”.

Para familias latinas en EE.UU., estos beneficios pueden representar miles de dólares adicionales al momento de presentar su declaración.

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¿Por qué algunas personas reciben menos dinero del esperado?

No todos los contribuyentes reciben grandes reembolsos. De hecho, algunos obtienen montos menores o incluso deben pagar.

Esto ocurre cuando:

Se ajustaron mejor las retenciones durante el año

No califican para solicitar créditos fiscales

Tienen ingresos más altos

El IRS señala que ajustar correctamente las retenciones permite que los contribuyentes se acerquen más al impuesto real que deben pagar, lo que puede reducir la probabilidad de recibir un reembolso grande. La ventaja es que un cálculo más preciso de retenciones evita pagar de más, por concepto de impuestos, a lo largo del año.

En términos prácticos, un reembolso bajo no siempre es negativo: puede significar que pagaste lo justo durante el año.

¿Cuándo podrías recibir tu dinero en 2026?

El IRS suele emitir los reembolsos en un plazo de 21 días si la declaración se presenta electrónicamente y se elige depósito directo.

Sin embargo, este tiempo puede variar si:

Hay errores en la declaración

Se reclaman ciertos créditos

Se presenta una declaración en papel

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El detalle que puede cambiar completamente tu reembolso

Un factor que muchos contribuyentes pasan por alto es el ajuste de retenciones en su salario.

Si durante el año te retuvieron más dinero del necesario, el reembolso será mayor. Pero si se retuvo menos, el contribuyente podría terminar pagando.

Esto es especialmente relevante en 2026, cuando además experimentamos en un contexto de inflación y alto costo de vida en el que cada dólar cuenta.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre montos estimados de reembolso del IRS

¿Cuál es el reembolso promedio del IRS en 2026?

Aunque varía cada año, para este año el IRS reporta un reembolso promedio superior a los $3,500 dólares.

¿Qué personas reciben más dinero del IRS?

Principalmente, quienes califican para créditos fiscales como el EITC o el CTC.

¿Puedo recibir dinero si gano poco?

Sí. De hecho, los contribuyentes de ingresos bajos suelen recibir mayores beneficios proporcionales.

¿Cuánto tarda el IRS en enviar el reembolso?

Generalmente, menos de 21 días si se presenta electrónicamente y se elige depósito directo.

¿Por qué mi reembolso es menor este año?

Puede deberse a cambios en ingresos, créditos fiscales o ajustes en retenciones.

Conclusión

El monto que puedes recibir del IRS en 2026 depende directamente de tu situación financiera, pero para millones de contribuyentes representa un ingreso clave. Entender cómo se calcula el reembolso permite anticipar mejor el dinero disponible y evitar sorpresas.

En un contexto donde el costo de vida sigue presionando los bolsillos, este pago puede marcar una diferencia importante para muchas familias en Estados Unidos.

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