Reportera de NFL suspendida del NYT por polémicas imágenes comprometedoras con Mike Vrabel, coach de los Patriots

El ‘New York Times’ suspendió a su reportera de NFL Dianna Russini luego de que salieran a la luz una serie de fotografías comprometedoras en las que se le ve abrazada y tomada de la mano junto a Mike Vrabel, coach de New England Patriots.

De acuerdo con Page Six, medio que publicó las imágenes que se han convertido en un escándalo en las últimas horas en Estados Unidos, confirmó que Russini está suspendida mientras avanza una investigación.

“Nos dicen que la publicación está investigando la situación y revisando su cobertura, y que Russini no informará para el medio mientras la investigación está en curso”, detallaron.

“Después de que Page Six se pusiera en contacto con Dianna para hacer comentarios, ‘The Athletic’ inmediatamente comenzó una investigación”, indicaron.

Dianna Russini sidelined by New York Times after internal investigation into bombshell Mike Vrabel photos ‘raised additional concerns’ https://t.co/GMOEcBXtft pic.twitter.com/TBC3yqY2II — New York Post (@nypost) April 10, 2026

Las fotos muestran al entrenador y la periodista en traje de baño, tomados de la mano y abrazándose en el techo de un bungalow de resort en Sedona, Arizona.

El escándalo estalló debido a que Mike Vrabel ha estado casado con Jen Vrabel desde 1999 y Dianna Russini ha estado unida en matrimonio con Kevin Goldschmidt, un ejecutivo de Shake Shack, desde 2020.

El lenguaje corporal visto en las imágenes generó especulación sobre una relación extramatrimonial entre ambos. Vrabel aclaró la polémica en una conversación con ‘The New York Post’.

Dianna Russini y Mike Vrabel rompieron el silencio

El coach de los Patriots aseguró que las “fotos muestran una interacción completamente inocente y cualquier sugerencia de lo contrario es ridícula”.

Por su parte, Dianna Russini también rompió el silencio sobre el escándalo y aclaró que las imágenes fueron sacadas de contexto y distorsionan lo que considera una dinámica profesional habitual.

“Las fotos no representan al grupo de seis personas que estaban pasando el rato durante el día. Como la mayoría de los periodistas de la NFL, los reporteros interactúan con fuentes lejos de los estadios y otros lugares”, señaló.

Apoyada por ‘The Athletic’, pero suspendida

La suspensión de Russini llega luego de que Steven Ginsberg, editor ejecutivo de ‘The Athletic’, defendiera a la reportera señalando que las imágenes no muestran la interacción pública frente a muchas personas.

“Dianna es una periodista de primer nivel que cubre la NFL y estamos orgullosos de tenerla en ‘The Athletic’”, dijo.

Polémicas de Dianna Russini

No es la primera vez que Russini se ve envuelta en este tipo de escándalos. En 2015, poco después de que Dianna se incorporara a ESPN, Jessica McCloughan, esposa del entonces gerente general de los Washington Commanders, Scot McCloughan, la acusó públicamente de mantener una relación inapropiada con su marido.

Los posts publicados en X eran explícitos y muy específicos. En aquel momento, ESPN salió en defensa de Russini y la calificó como “una reportera excelente que nunca debería tener que someterse a comentarios tan vulgares”.

Tiempo después, Jessica McCloughan ofreció una disculpa pública y reconoció que sus propias afirmaciones habían sido “infundadas e inapropiadas”.



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