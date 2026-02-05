Drake Maye, estrella de los New England Patriots, se declara fan de Messi y de Argentina para el Mundial 2026

Con el Super Bowl a horas de disputarse, el quarterback Drake Maye se atrevió a hablar de fútbol. La estrella de New England Patriots se declaró fan de Lionel Messi y la selección de Argentina para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En un ‘Media Day’, Maye ofreció una rueda de prensa en la que atendió a cientos de reporteros. El mariscal de campo sorprendió al opinar de fútbol y ventilar que apoyaría a Argentina como favorita para ganar la Copa del Mundo.

“¿Messi va a jugar con Argentina? Entonces sí, voy a elegirlos como los favoritos para ganar el Mundial”, dijo.

Posteriormente, Maye dejó en claro que también apoyaba a Estados Unidos y finalmente decidió equiparar a Argentina con el conjunto de las Barras y las Estrellas.

“Por supuesto, debo mencionar a Estados Unidos, tengo que apoyarlo. Me quedo con Estados Unidos o Argentina como candidatos”, señaló.

No es la primera vez que el popular quarterback opina de fútbol. Anteriormente, se había declarado fan de Messi, Neymar y Mbappé. Incluso confesó que el número 10 en los jerseys le gusta por estas estrellas.

“Soy un gran fan de Messi, un gran fan de Neymar. ¿Mbappé también usa la 10? ¿Quién más la usa? ¿Pelé? Bueno, un montón de gigantes del fútbol. Creo que es un dorsal bastante bueno”, expresó.

Maye llega al Super Bowl como uno de los referentes de New England Patriots. Con una temporada regular 2025 de nivel Pro Bowl. Logró más de 4.300 yardas, 31 touchdown, ocho intercepciones y un 72 % de pases completos.

Los Patriots enfrentarán a Seattle Seahawks en la 60° edición del Super Bowl, que se disputará este domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.



