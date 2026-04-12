Trump ataca al papa León XIV: dice que es “terrible en política exterior”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas contra el papa León XIV, a quien calificó como “terrible en política exterior” y acusó de alinearse con posiciones que, a su juicio, perjudican a la Iglesia católica.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario aseguró que el pontífice es “DÉBIL con el crimen” y le pidió que deje de intervenir en asuntos políticos.

“León debería concentrarse en ser un gran papa, no un político”, escribió, al tiempo que le instó a “dejar de complacer a la izquierda radical”.

Trump cuestionó especialmente las posturas del líder religioso sobre conflictos internacionales, en particular sus críticas a la política estadounidense hacia Irán y Venezuela.

“No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”, afirmó. También rechazó que el pontífice considere negativo el accionar de Washington en Venezuela.

El presidente defendió además su propia gestión, señalando que actúa conforme al mandato recibido en las urnas. “No quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos cuando estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido”, sostuvo.

En su mensaje, Trump también sugirió que León XIV fue elegido por su nacionalidad estadounidense como una forma de contrapesar su liderazgo político, e incluso afirmó que prefiere a su hermano Louis, a quien describió como cercano a su movimiento político.

Tensiones por política internacional

Las declaraciones del mandatario se producen tras una serie de pronunciamientos del pontífice en los que ha abogado por reducir la escalada de conflictos globales y priorizar el diálogo.

En días recientes, León XIV pidió a los líderes mundiales evitar “exhibiciones de fuerza” y apostar por la negociación, en un mensaje que coincidió con las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán.

El pontífice también ha criticado en otras ocasiones el tono de las amenazas militares y ha insistido en la necesidad de respetar la soberanía de países como Venezuela, marcando así diferencias con la estrategia exterior de la administración Trump.

Este cruce de declaraciones refleja un deterioro en la relación entre ambos, en medio de un contexto internacional marcado por conflictos abiertos y negociaciones en curso.

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