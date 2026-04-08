5 aparatos que jamás debes conectar a una extensión de corriente

Aunque sean de calidad y representen una solución práctica en casa, las extensiones de corriente tienen límites de uso que muchas personas omiten, sin conocer el gran peligro al que se exponen. Estos cables con enchufes adicionales NO están diseñados para soportar aparatos de alto voltaje.

Si bien son efectivos con dispositivos electrónicos de bajo consumo, como laptops, televisores y cargadores de teléfono, hay otros aparatos de uso diario que pueden provocar una sobrecarga. Esto implica que el cable se caliente y se produzca un cortocircuito, lo que eleva el riesgo de incendio.

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5 aparatos que nunca debes conectar a una extensión de corriente

Los electrodomésticos o artefactos que generan calor o tienen motores potentes, aunque sean pequeños, requieren una conexión directa a la pared. Esto se debe a que las extensiones comunes no están preparadas para manejar picos de consumo eléctrico.

1. Plancha de ropa

La plancha es uno de los electrodomésticos más riesgosos en este sentido. Funciona a altas temperaturas y demanda una gran cantidad de energía en poco tiempo.

Conectarla a una extensión puede provocar sobrecalentamiento del cable, lo que aumenta el riesgo de accidente. Lo recomendable es ubicar la mesa de planchar cerca de un tomacorriente y enchufarla directamente.

2. Licuadora

Aunque es un aparato común en la cocina, la licuadora trabaja con diferentes niveles de potencia. Ese cambio constante de velocidad implica un consumo energético elevado.

Usarla en una extensión puede generar inestabilidad en la corriente y dañar tanto el equipo como la instalación eléctrica.

3. Plancha de cabello

Este es uno de los errores más frecuentes en casa. Muchas personas conectan la plancha de cabello a extensiones para tener mayor comodidad frente al espejo.

Sin embargo, al igual que la plancha de ropa, este dispositivo genera calor intenso en poco tiempo. Esto la convierte en un riesgo si no está conectada directamente a un enchufe adecuado.

4. Sandwichera

La sandwichera funciona mediante resistencias que generan calor para cocinar los alimentos. Este proceso implica un consumo elevado de electricidad.

Por eso, conectarla a una extensión no es recomendable, ya que puede provocar sobrecargas y afectar tanto el aparato como el sistema eléctrico.

5. Freidora de aire

La freidora de aire es uno de los electrodomésticos más utilizados actualmente, pero también uno de los que más energía consume.

Conectarla a una extensión no solo pone en riesgo la instalación, sino también el propio equipo, que puede dañarse por fluctuaciones de voltaje.

Otros aparatos que debes evitar

Además de estos cinco, hay otros dispositivos que tampoco deberían conectarse a extensiones, sino siempre a la pared, ya que comparten una característica y es el alto consumo eléctrico. Estos son:

Microondas

Refrigerador

Lavadora y secadora

Aire acondicionado

Hervidor de agua

Secador de pelo

Como norma general, utiliza las extensiones únicamente para equipos electrónicos de bajo consumo. Asimismo, por más que tengan varios enchufes (hay unos que ofrecen más de cinco), procura no usarlos todos al mismo tiempo.

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