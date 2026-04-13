Empresa en Nueva York paga $1,000 por hora por oler aliento y besar perros: así puedes aplicar

La oferta laboral parece sacada de una broma viral, pero es completamente real. La empresa Spot & Tango, con sede en Nueva York, lanzó 2 vacantes poco convencionales que han captado la atención del público: olfateador de aliento canino y besador oficial de perros.

De acuerdo a NBC New York, ambos puestos ofrecen una paga de hasta $1,000 dólares por hora y forman parte de una estrategia para promocionar su producto de higiene dental para mascotas, PupGum.

La campaña no solo busca generar impacto mediático, sino también recopilar datos reales sobre la experiencia sensorial que rodea a los perros, especialmente en lo que respecta a su salud bucal. Con una pregunta provocadora: “¿Qué estarías dispuesto a hacer por un sueldo generoso?”, la compañía apela tanto a la curiosidad como al amor por los animales para atraer candidatos.

Un trabajo para narices exigentes

El primero de los puestos, el de olfateador de aliento canino, requiere mucho más que valentía. La empresa busca personas con un sentido del olfato altamente desarrollado, capaces de identificar matices sutiles en el aliento de los perros. La tarea principal consiste en evaluar distintos niveles de frescura o mal olor utilizando una herramienta denominada “funk-o-meter”, que permite clasificar las experiencias olfativas de manera sistemática.

Los candidatos seleccionados deberán realizar evaluaciones de cerca, registrar observaciones detalladas y colaborar con grupos focales de perros. Aunque pueda sonar peculiar, la empresa subraya que se trata de un trabajo serio, con impacto directo en el desarrollo de productos.

Además, se espera que los participantes mantengan un enfoque profesional en todo momento, combinando habilidades sensoriales con capacidad de documentación. La atención al detalle será clave, ya que los datos recopilados ayudarán a mejorar la efectividad de los productos dentales para mascotas.

El arte de besar perros

La segunda vacante es aún más inusual: besador oficial de perros. Este rol está dirigido a personas que sienten una conexión natural con los animales y que no dudan en interactuar con ellos de manera afectiva. Según la descripción, el candidato ideal es aquel que siempre termina rodeado de perros, incluso en reuniones sociales.

El trabajo consiste en evaluar y documentar la experiencia de besar perros, considerando aspectos como la frescura del aliento, la textura y la interacción general. Todo esto debe realizarse con “rigor profesional y entusiasmo personal”, una combinación poco habitual en el mercado laboral.

Si amas a los perros y te gusta estar pegado a ellos, quizá este sea el trabajo ideal para ti. (Foto: Shutterstock)

Lejos de ser un simple gesto cariñoso, la empresa busca convertir estas interacciones en información útil. Cada beso será analizado y registrado para identificar patrones y medir el impacto del producto en la experiencia cotidiana de los dueños de mascotas.

Ambos puestos están directamente vinculados con PupGum, un masticable dental diseñado para mejorar la salud bucal de los perros y refrescar su aliento. A través de estas vacantes, la empresa pretende obtener retroalimentación auténtica sobre la eficacia del producto en situaciones reales.

La estrategia combina marketing creativo con investigación de campo. Al involucrar a personas en experiencias tan directas con los perros, la compañía logra recopilar datos que difícilmente se obtendrían en pruebas tradicionales de laboratorio.

Además, esta iniciativa refuerza la imagen de la marca como innovadora y cercana a los consumidores, especialmente en un mercado cada vez más competitivo como el de productos para mascotas en Estados Unidos.

Marketing no convencional en auge

Este tipo de campañas refleja una tendencia creciente en el mundo corporativo: el uso de estrategias poco convencionales para captar la atención del público. En un entorno saturado de publicidad, propuestas como estas logran destacarse rápidamente y generar conversación en redes sociales y medios de comunicación.

En ciudades como Nueva York, donde la creatividad y la competencia laboral son intensas, estas oportunidades también despiertan interés entre quienes buscan trabajos fuera de lo común o experiencias únicas.

Aunque no todos estarán dispuestos a oler el aliento de un perro o documentar besos caninos, la oferta pone sobre la mesa una realidad: el mercado laboral está evolucionando, y con él, las formas en que las empresas conectan con su audiencia.

¿Una oportunidad real o solo publicidad?

Más allá del componente viral, las vacantes son reales y forman parte de un proceso de selección formal. La empresa ha dejado claro que busca candidatos comprometidos, con habilidades específicas y una auténtica pasión por los perros.

Sin embargo, también es evidente que la campaña cumple una doble función: atraer talento y generar visibilidad. En ese sentido, Spot & Tango logra posicionarse no solo como una marca de alimentos para mascotas, sino como una empresa que entiende el valor de la innovación en la comunicación.

Para quienes aman a los perros y no temen a los trabajos poco convencionales, esta podría ser una oportunidad única. Y para el resto, al menos queda la reflexión inicial: ¿qué estarías dispuesto a hacer por un gran sueldo?

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