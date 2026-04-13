Exasesor de Hugo Chávez reaparece como coproductor de documental sobre Melania Trump

Maximilien Sánchez Arveláiz, exasesor de Hugo Chávez, vinculado a redes de poder político en Venezuela y a investigaciones de presunta corrupción en América Latina, reapareció como coproductor del documental Melania, centrado en la vida de la primera dama estadounidense Melania Trump.

Según una investigación del Miami Herald, la presencia de Sánchez Arveláiz en este proyecto llama la atención no solo por su nuevo rol en el cine, sino por su trayectoria previa dentro del gobierno de Hugo Chávez y su posterior vinculación con el caso Lava Jato en Brasil.

Analistas citados por el diario advierten que se trata de una figura que operó durante años en los niveles más altos del poder venezolano. “Lo sorprendente no es que haya un venezolano en este proyecto, es que sea él”, señaló el columnista Alejandro Hernández, quien ha seguido su carrera.

Sánchez Arveláiz, nacido en París y formado en Europa, se acercó al chavismo desde sus inicios. En 2001 organizó en la Sorbona un foro que facilitó el contacto entre Hugo Chávez y círculos intelectuales europeos, lo que marcó su entrada al entorno del entonces presidente.

Posteriormente ocupó cargos clave, como director de relaciones internacionales en la Presidencia, donde actuó como enlace con actores políticos, culturales y mediáticos fuera de Venezuela.

De acuerdo con el Miami Herald, su papel fue central en la estrategia para proyectar una imagen internacional favorable de Chávez, incluyendo vínculos con figuras de Hollywood como Oliver Stone y Sean Penn. Esa red de contactos sería clave más adelante en su transición hacia la industria del cine.

Habría canalizado millones de dólares

Su etapa como embajador en Brasil, a partir de 2010, lo situó en otro foco de atención.

Documentos judiciales lo vincularon con movimientos financieros relacionados con la campaña de reelección de Chávez en 2012, en el marco del escándalo de corrupción Lava Jato.

Testimonios recogidos por la justicia brasileña apuntaron a la canalización de al menos $12 millones de dólares provenientes de constructoras como Odebrecht y Andrade Gutiérrez, detalla el Miami Herald. Aunque no está completamente definida su responsabilidad legal, su nombre quedó asociado a estas investigaciones.

Tras la muerte de Chávez en 2013, su peso dentro del régimen venezolano fue disminuyendo. Bajo la administración de Nicolás Maduro perdió protagonismo y, tras un intento fallido de ser reconocido como embajador en Washington, fue cesado en 2016.

Incluso antes de abandonar la diplomacia, ya había comenzado a involucrarse en proyectos cinematográficos. Participó en la financiación de Snowden (2016), dirigida por Oliver Stone, y luego consolidó una filmografía con títulos como The Putin Interviews y otras producciones de alcance internacional.

Melania, un documental de $75 millones de dólares

Según reseña La Gran Aldea, su nombre aparece en al menos una decena de proyectos, muchos de ellos con contenido político o vinculados a figuras de poder. Esa evolución le ha permitido mantenerse activo en espacios de influencia, ahora desde el ámbito cultural.

Su participación en Melania, un documental que según el sitio web implicó una inversión cercana a los $75 millones de dólares por parte de Amazon entre derechos y promoción. El proyecto ha tenido relevancia por su vínculo con la figura de la primera dama y el entorno político de Donald Trump.

Como señala el Miami Herald, la reaparición de Sánchez Arveláiz ocurre en un momento de cambios en el panorama político vinculado a Venezuela.

Analistas consultados por ese medio destacan que su trayectoria ilustra cómo ciertos operadores políticos logran reinventarse y mantenerse vigentes a través de redes de contacto que trascienden países e industrias.

“No necesita un cargo formal para ejercer influencia”, señaló Hernández. “Uno pensaría que alguien con ese pasado sería sometido a algún tipo de revisión”, añadió.

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