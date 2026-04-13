 Nuestra Gala 2026

El 23 de abril, dentro de apenas 10 días, nuestra Hispanic Federation celebrará su día más importante del año. Esa noche, llevaremos a cabo nuestra fiesta de Gala de 2026, que tendrá lugar una vez más en el American Museum of Natural History de Nueva York.

Cuando comento que el día de la Gala es el más importante del año para la Federación, me refiero a que ese evento cumple con varios objetivos muy importantes. Uno de ellos consiste en celebrar y honrar a las mujeres y los hombres que ayudan a la comunidad hispana de toda la nación, y a las organizaciones, organismos y corporaciones que prestan servicios a latinas y latinos.

“Todos los años”, explica Mario Colón, Vicepresidente de Iniciativas Especiales de la federación, “otorgamos un premio a la labor humanitaria ?nuestro Humanitarian Award— que este año será para el chef y filántropo José Andrés, fundador de la organización World Central Kitchen”.

Todos los años otorgamos un premio a la labor humanitaria –nuestro Humanitarian Award– que este año será para el chef y filántropo José Andrés, fundador de la organización World Central Kitchen" Mario Colón – Vicepresidente de Iniciativas Especiales de la Hispanic Federation

Nuestra relación con José Andrés comenzó inmediatamente después de los terremotos que devastaron a Puerto Rico poco después de que la isla sufriera los embates del huracán María, en 2020. En esa dolorosa ocasión, el famoso chef español y sus colaboradores distribuyeron de inmediato comidas calientes a los afectados. Esa colaboración continuó cuando la isla sufrió de manera desmedida los efectos de la pandemia del COVID-19.

“La noche de la Gala 2026, que será presidida otra vez más nada menos que por Lin-Manuel Miranda”, amplía Mario, “también reconoceremos con el Premio a la Trayectoria Personal, o Lifetime Achievement Award, al actor Esai Morales. Porque además de su destacada carrera como artista, Esai fue uno de los fundadores de la National Hispanic Foundation or the Arts, que ha otorgado becas por más de dos millones de dólares”.

Además de eso, Esai Morales aboga por diversas causas vitales para la población en general y nuestra comunidad en especial. Se trata de causas que se refieren a la salud pública, la alfabetización, la inmigración, la defensa del medio ambiente y la justicia social.

Como en años anteriores, en nuestra Gala 2026 vamos a adjudicar nuestro Premio al Servicio Comunitario, o Community Service Award. Este año, la organización premiada será Our Bridge for Kids. Se trata de una agencia sin fines de lucro de Charlotte, en Carolina del Norte, que ayuda a los hijos de inmigrantes y refugiados a adaptarse, crecer y progresar en sus nuevas vidas en los Estados Unidos.

La última distinción de nuestra Gala 2026 que les mencionaré hoy es Nuestro Premio al Liderazgo Corporativo, o Corporate Leadership Award, que entregaremos a la empresa farmacéutica Merck.

Además de las celebraciones y los reconocimientos, otra función fundamental de nuestra Fiesta de Gala Anual es la recaudación de fondos para nuestro trabajo y las muchas labores de nuestras organizaciones miembros. Todos podemos colaborar, desde quienes compran entradas a la Gala a título personal o en representación de sus empresas hasta quienes hacen contribuciones individuales que también nos ayudan a ayudar.

Si quieren hacer donaciones, pueden hacerlo aquí.

Y para finalizar ?last but not least, como se dice en inglés? creo justo agradecer a las varias empresas y corporaciones que apoyan de diversas maneras a nuestra federación y nuestra Gala 2026. Les invito a que se informen aquí sobre las mismas, porque hacen mucho por nuestra comunidad y por nuestras organizaciones de base en 43 estados y territorios del país.

Y si quieren saber más sobre nuestra organización, les invito a que nos sigan en Facebook e Instagram, que visiten el sitio Web de la Hispanic Federation, o que llamen al (866) 432-9832.

¡Celebren con nosotros nuestro 36to aniversario! ¡Hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation