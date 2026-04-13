Rory McIlroy revalida su corona en el Masters de Augusta y Trump lo destaca como leyenda: “Algo que pocos pueden hacer”

Rory McIlroy volvió a escribir su nombre en lo más alto del golf el pasado domingo luego de conquistar por segunda vez el ‘The Masters Tournament’. Su victoria generó la reacción del presidente Donald Trump en redes sociales.

El mandatario lo felicitó en una publicación en su red social Truth Social en la que le calificó como una “leyenda” en ciernes. El mensaje lo hizo extensivo la Casa Blanca, que también felicitó a McIlroy.

“Felicitaciones a Rory McIlroy por otro gran campeonato, el Masters. Tuvo un desempeño tremendo bajo una intensa presión, algo que pocas personas podrían siquiera pensar en hacer”, escribió Trump.

“Con cada año, Rory se está convirtiendo más y más en una leyenda. Espero verlo competir en dos semanas en Doral. La calidad de los golfistas profesionales de hoy se ha vuelto extraordinaria, todos y cada uno de ellos”, añadió.

McIlroy se impuso por un solo golpe sobre el estadounidense Scottie Scheffler, el número uno mundial. El europeo terminó con doblete en una última ronda en la que, tras comenzar en cabeza de la tabla, llegó a estar dos golpes por detrás de dos distintos líderes provisionales, Cameron Young y Justin Rose.

El norirlandés consiguió contener a Scheffler a dos golpes de distancia a pesar de varios errores en el tee. El año pasado, McIlroy había logrado llevarse el Masters de Augusta, consiguiendo su primera edición y el único trofeo de Grand Slam que le faltaba.

“No puedo creer que tuve que esperar 17 años para conseguir una chaqueta verde y ahora consigo dos seguidas”, declaró el pasado domingo.

El pasado domingo se convirtió en el cuarto campeón en revalidar el título, después de los obtenidos por Jack Nicklaus (1965 y 1966), Nick Faldo (1989 y 1990) y Tiger Woods (2001 y 2002).



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