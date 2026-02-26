Golfista Andrea Pavan operado de emergencia tras caer por el hueco de un ascensor

El golfista italiano Andrea Pavan tuvo que ser operado de emergencia tras sufrir un insólito accidente en Sudáfrica en el que cayó por el hueco de un ascensor antes de un torneo.

El hecho ocurrió el pasado miércoles, mientras el jugador de 36 años se encontraba en Ciudad del Cabo para competir en el Investec South African Open del DP World Tour.

Pavan se hospedaba en un hotel de la capital. Según Monday Q, el primer medio en informar sobre el accidente, justo en el momento en el que llamó al ascensor, la puerta del elevador se abrió, pero no había cabina. Sin darse cuenta, el golfista dio un paso hacia delante y cayó al foso desde el tercer piso.

Some horrible news from the DP event in South Africa.



Andrea Pavan, 2-time DP winner was badly injured in a freak accident at this week’s event.



According to multiple people Pavan fell down an elevator shaft after the doors opened on the floor he was on but the car itself… — Monday Q Info (@acaseofthegolf1) February 26, 2026

Pavan, que resultó gravemente herido, tuvo que ser trasladado a un hospital para tratar las lesiones en el hombro y la espalda que no pusieron en riesgo su vida. Sin embargo, requirió de varias horas de cirugía.

Tras el accidente, el DP World Tour anunció que Pavan se retiró del South African Open Championship por lesión, pero no ofreció detalles.

El ganador del torneo en el Stellenbosch Golf Club recibe una invitación al Masters de Augusta, el evento más prestigioso del golf mundial, que se juega en abril y otorga una bolsa de 1.5 millones de dólares.

Andrea Pavan nació el 27 de abril de 1989 en Roma. El golfista que representa a Italia se formó en Texas A&M University antes de hacerse profesional en 2010.

Pavan es dos veces campeón en el DP Tour. Su último título llegó en 2019. Comenzó este año con un puesto 14 en el Hero Dubai Desert Classic y empató en el noveno lugar a principios de este mes en el Campeonato de Bahréin.



Sigue leyendo:

· Murió Fuzzy Zoeller, el campeón marcado por un chiste racista contra Tiger Woods

· Greg Norman, leyenda del golf, elogia a Trump por invadir Venezuela y capturar a Nicolás Maduro

· Nueva York cuenta con dos campos de golf entre los 10 mejor valorados en todo Estados Unidos