Golfista español Jon Rahm ayudó a repatriar a jugadores que quedaron varados en Dubái por el conflicto con Irán

El conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán sigue golpeando al deporte. Varios jugadores del círculo LIV Golf, propiedad de Arabia Saudita, quedaron atrapados en Dubái en plena escalada. Sin embargo, pudieron ser repatriados gracias a la ayuda de Jon Rahm.

Según Golf.com, el español alquiló un avión privado para extraer a los golfistas de Dubái a Hong Kong, sede de la tercera prueba de la temporada.

La extracción de los jugadores requirió una logística que consistió en llevar a los golfistas a Omán en auto por un recorrido de casi dos horas hasta la frontera.

El vuelo privado salió desde un aeródromo en Omán, país vecino y que se ha visto afectado por las represalias de Irán tras los bombardeos que iniciaron Estados Unidos e Israel contra el régimen ayatolá.

Tras siete horas de vuelo y gracias a la gestión de Rahm, varias figuras pudieron llegar a tiempo para competir este jueves en el torneo.

Jugadores rescatados por Jon Rahm

Tom McKibbin

Caleb Surratt

Lee Westwood

Sam Horsfield

Thomas Detry

Adrian Meronk

Anirban Lahiri

Algunos jugadores compartieron su experiencia tras arribar a Hong Kong. Caleb Surratt declaró a Golf.com que vivió una experiencia “aterradora”.

“El domingo y el lunes fue un día duro con las intercepciones de misiles, pero hoy todo el día estuvo bien”, señaló.

Por su parte, el polaco Adrian Meronk compartió su experiencia en redes sociales y agradeció la logística que los ayudó a ser repatriados.

“Llegué sano y salvo a Hong Kong. Gracias a todos los que me ayudaron a llegar y gracias por sus mensajes e inquietudes. Cuídense todos en los Emiratos Árabes Unidos y espero poder volver pronto a casa”, escribió en X.

Safely made it to Hong Kong, thank you everyone that helped to reach and thank you for your messages and concerns. Stay safe everyone in UAE and I hope I can home soon 🙌🇦🇪@DXBMediaOffice @dubaitv @Cleeks_GolfClub pic.twitter.com/AhUiQgO5eY — Adrian Meronk (@AdrianMeronk) March 4, 2026

Conflicto de Irán y el deporte

El mundo del deporte se ha visto afectado por el conflicto bélico. Recientemente, se conoció que el árbitro mexicano de fútbol César Ramos y dos colegas estaban atrapados en un hotel de Qatar debido al cierre del espacio aéreo.

Asimismo, el pasado fin de semana los exjugadores de Real Madrid y FC Barcelona, Adán y Munir, vivieron una odisea para huir de Irán.

Asimismo, la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo se vio obligado a abandonar Riad en su avión privado con destino a Madrid debido a los bombardeos contra la embajada de Estados Unidos, que se ubicaba a pocos kilómetros de su resumen en Arabia Saudita.

Los ataques de Israel y Estados Unidos iniciaron el sábado pasado y acabaron con la vida del ayatolá Jameneí y gran parte de la cúpula militar de Irán. Desde entonces, Irán ha sido objeto de múltiples oleadas de bombardeos centrados en objetivos estratégicos.

Como represalia por la muerte de su líder, Irán ha ejecutado ataques contra aliados de Washington en la región, afectando a países como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin y Kuwait, territorios donde se ubican bases militares estadounidenses.



