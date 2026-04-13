Seguro Social enviará pagos de $994 a personas con discapacidad el 1 de mayo

El programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés) realizará su próximo pago mensual el 1 de mayo de 2026, beneficiando a personas con bajos ingresos, incluidas aquellas con discapacidad, adultos mayores y personas con ceguera.

Este apoyo económico, administrado por la Administración del Seguro Social, se entrega generalmente el primer día de cada mes.

Para mayo, los beneficiarios podrán recibir hasta $994 en el caso de solicitantes individuales.

El monto puede variar dependiendo de la situación de cada persona.

Por ejemplo, las parejas que presentan una solicitud conjunta pueden recibir hasta $1,491, mientras que quienes brindan cuidados esenciales a beneficiarios del programa pueden obtener hasta $498.

El SSI está dirigido a personas con recursos limitados que cumplen con ciertos requisitos, como tener 65 años o más, una discapacidad calificada o ceguera.

Además, los beneficiarios deben ser ciudadanos estadounidenses o pertenecer a ciertas categorías migratorias aprobadas por el Departamento de Seguridad Nacional.

También es necesario residir dentro de los 50 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia o las Islas Marianas del Norte.

Otro requisito importante es no permanecer fuera del país por un mes completo o más de 30 días consecutivos, ya que esto puede afectar la elegibilidad para recibir el pago.

La cantidad final que recibe cada beneficiario depende de factores como ingresos, tipo de solicitud y situación personal, por lo que no todos reciben el monto máximo.

Para quienes desean consultar el calendario completo de pagos, la Administración del Seguro Social pone a disposición esta información en su sitio oficial, donde también se pueden revisar detalles sobre elegibilidad y montos estimados.

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