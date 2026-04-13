Vance respalda a Trump y dice que el Vaticano debería limitarse a “cuestiones de moralidad”

El vicepresidente J.D. Vance respaldó este lunes las críticas del presidente Donald Trump hacia el papa León XIV y sugirió que el Vaticano debería limitar su papel a asuntos estrictamente religiosos.

Durante una entrevista con Fox, Vance sostuvo que “en algunos casos lo mejor sería que el Vaticano se limite a cuestiones de moralidad”, en medio de la creciente tensión entre la Casa Blanca y la Santa Sede por las posturas sobre la guerra con Irán.

El vicepresidente fue más allá al plantear que el pontífice debería centrarse en la Iglesia católica y no intervenir en decisiones de política pública estadounidense, en línea con los recientes señalamientos del mandatario.

Las declaraciones llegan después de que Trump descartara ofrecer disculpas al papa por sus comentarios, en los que lo calificó de “débil con el crimen” y criticó su posición frente a la estrategia de Washington en Oriente Medio.

“Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede permitir un Irán nuclear”, dijo Trump al ser consultado en la Casa Blanca. Añadió que un escenario de ese tipo provocaría “cientos de millones de personas muertas” y justificó así su negativa a retractarse.

El mandatario insistió además en sus críticas al pontífice, asegurando que es “muy blando en materia de delincuencia y otros temas”, prolongando el cruce que comenzó con un extenso mensaje publicado en su red Truth Social.

Respuesta desde el Vaticano

Desde el Vaticano, León XIV respondió a las declaraciones de la administración estadounidense asegurando que no teme a sus presiones y que mantendrá su postura.

“Seguiré levantando la voz para construir la paz”, afirmó el pontífice ante periodistas durante un vuelo papal, en referencia a su llamado a frenar la escalada de violencia y apostar por el diálogo.

La disputa se produce en paralelo a otras controversias recientes protagonizadas por Trump, como la publicación —y posterior eliminación— de una imagen en redes sociales en la que aparecía representado como Jesucristo, lo que generó críticas incluso entre sectores católicos cercanos al presidente.

Consultado por la prensa en la Casa Blanca, Trump defendió su decisión inicial. “Sí la publiqué, pensé que era yo como médico. Se supone que es yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo sí hago que la gente mejore”, afirmó.

Con información de EFE.

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