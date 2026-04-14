EE.UU. levanta sanciones a la banca pública de Venezuela, incluido el Banco Central

El Gobierno de Estados Unidos autorizó este martes nuevas operaciones financieras con la banca pública venezolana, en una decisión que elimina restricciones clave impuestas en años anteriores y abre la puerta a un mayor intercambio económico.

La medida, anunciada por el Departamento del Tesoro, incluye al Banco Central de Venezuela y a otras entidades estatales como el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro y el Banco Digital de los Trabajadores, así como a cualquier institución en la que estas tengan participación mayoritaria.

A través de una licencia emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Washington permitirá ahora “transacciones comerciales” con el Gobierno venezolano, siempre que cuenten con autorización previa.

El levantamiento de sanciones supone que estas instituciones podrán volver a conectarse con el sistema financiero estadounidense, lo que les habilita a operar legalmente en dólares y retomar vínculos con actores internacionales.

Más negocios

El anuncio ocurre un día después de que el Gobierno venezolano firmara un acuerdo para expandir las operaciones de la compañía Chevron en el país, en el marco de la apertura del sector energético a la inversión privada y extranjera.

El convenio elevó al 49 % la participación de la empresa en la compañía mixta Petroindependencia y le otorgó derechos para desarrollar actividades en el bloque Ayacucho 8, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Como parte de ese acuerdo, la empresa también renunció a su participación en dos yacimientos de gas costa afuera —Macuira y Loran— y a un campo de crudo en el lago de Maracaibo, en una reconfiguración de sus activos en el país.

La decisión de Washington se enmarca en un proceso de acercamiento con Caracas que se ha acelerado en las últimas semanas, tras la detención de Nicolás Maduro a comienzos de año.

Desde entonces, la administración de Donald Trump ha avanzado en el desmontaje progresivo de sanciones económicas, en un intento por restablecer vínculos financieros y diplomáticos con Venezuela.

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