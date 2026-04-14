Gabriela Jáquez es seleccionada como quinta selección en Draft de WNBA

La jugadora Gabriela Jáquez fue seleccionada en el quinto puesto del Draft Global de la WNBA por el equipo de las Chicago Sky.

Jáquez viene de ganar el torneo de NCAA con la universidad de UCLA. La estrella méxico – estadounidense brilló en la final luego de anotar 21 puntos y tomar 10 rebotes.

“Estoy muy ilusionada de estar aquí. Es algo increíble. Siempre he tuve el sueño de ir a UCLA y de llegar a la WNBA, y poder cumplirlo, lo significa todo”, afirmó Jáquez tras ser seleccionada.

La estadounidense Azzi Fudd, de las UConn Huskies, fue elegida en el número uno del draft por Dallas Wings, mientras que la española Awa Fam fue seleccionada en tercera posición por Seattle Storm.

Gabriela Jáquez y Jaime Jáquez, primeros hermanos en llegar a la WNBA y NBA

Tras la selección de Gabriela Jáquez en la WNBA, se convierte junto a su hermano Jaime Jáquez Jr., en la primera pareja de hermanos mexicanos en llegar a la WNBA y NBA respectivamente.

Los Jáquez, nacidos en California, son internacionales con México y tienen sus raíces familiares en Zapotlanejo, en el estado de Jalisco.

Jaime Jr. no pudo acompañar a su hermana en la noche del draft en Nueva York porque mañana tiene un partido de ‘play-in’ a vida o muerte con los Heat en Charlotte. Aunque el jugador de Miami Heat sí estuvo en el partido de la final de la NCAA de UCLA ante South Carolina.

Jáquez Jr. estuvo en una videollamada y pudo compartir con su familia el momento de la selección de Gabriela en la quinta posición del draft. Esta posición supera la que consiguió el de Miami Heat, quien fue seleccionado en el número 18 del draft de la NBA de 2023.

“Mamá, ¡lo hicimos!”, puso Jaime Jr. en una publicación en Instagram tras la elección de su hermana.

Aunque serán los primeros mexicanos, en la NBA y WNBA hay otras cuatro parejas de hermanos en la actualidad: TJ y Megan McConnell, Julian y Angel Reese, Amir y Nia Coffey, y Mark y Elizabeth Williams.

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