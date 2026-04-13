New York Knicks se verán las caras con Hawks en primera ronda de playoffs

Los New York Knicks finalmente llega a la postemporada que tanto ha estado esperando, ansiosos por superar a los Atlanta Hawks y a cualquier otro rival en su búsqueda de un puesto en las Finales de la NBA.

Probablemente este no era el enfrentamiento de primera ronda que los Knicks tenían en mente, después de haber derrotado a Toronto por 5-0 en la serie de la temporada regular.

Atlanta no pareció inquietarse ante la perspectiva de enfrentarse a New York, dando descanso a sus titulares en la derrota que puso fin a la temporada contra Miami y cambiando los puestos 5 y 6 con los Raptors.

Este será un desafío más difícil para los Knicks, que tuvieron un balance de 2-1 contra Atlanta. A pesar del buen desempeño de New York en la recta final (12-4 desde el 9 de marzo), los Hawks también estuvieron imparables (22-9 después del 1 de febrero).

Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns bujías de Knicks

Jalen Brunson era candidato a MVP cuando se enfrentó a Atlanta, con un promedio de 29,3 puntos y 7,8 asistencias. Pero su compañero Karl-Anthony Towns podría haber ganado el premio con facilidad si hubiera podido enfrentarse a los Hawks cada noche.

El pívot de los Knicks promedió 28,5 puntos con un 63% de acierto y capturó 13,5 rebotes en dos partidos, lo que le valió un puesto en el mítico club de los 60/50/90 en tiros de campo. En conjunto, anotaron 11,6 puntos más que sus promedios generales

Towns representa un gran desafío para casi cualquier defensor que el entrenador de los Hawks, Quin Snyder, pueda ponerle delante.

Atlanta cuenta con aleros altos para incomodar al pívot de los Knicks si pasa demasiado tiempo en la línea de tres puntos, pero al penetrar en la pintura, Towns puede castigar a Onyeka Okongwu u otros jugadores altos (Jock Landale, el jugador más corpulento de Atlanta, ha estado de baja por una lesión de tobillo).

Resto de contienda en el Este de la NBA

Los Detroit Pistons y los Boston Celtics, primero y segundo en la clasificación del Este, aún esperan a sus rivales de primera ronda que saldrán del ‘play-in’ que se disputa a partir de este martes.

Este domingo también se definieron los cruces de ‘play-in’ a partido único, que enfrentarán a Philadelphia 76ers y Orlando Magic, con el ganador como rival de los Boston Celtics.

El perdedor tendrá una segunda oportunidad frente al ganador del duelo entre los Charlotte Hornets y los Miami Heat para medirse a los Detroit Pistons en la primera ronda.

El ‘play-in’ se jugará entre el martes y el viernes de la semana entrante, mientras que la primera ronda de ‘playoffs’ comenzará el sábado 18 de abril.

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