Legado de Felipe Staiti, el fundador de Enanitos Verdes

El silencio se hizo pesado para los seguidores de Enanitos Verdes. Felipe Staiti, uno de sus pilares y fundador, murió el lunes 13 de abril a los 64 años tras complicaciones de salud que lo habían llevado a ser hospitalizado en Mendoza. Según trascendió, su cuadro se relacionaba con una infección bacteriana contraída en México, agravada por condiciones preexistentes.

La noticia no tardó en confirmarse desde los canales oficiales del grupo. A través de Instagram, la banda compartió un mensaje que rápidamente se llenó de reacciones: “Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro querido Felipe Staiti. Su música, su entrega y su historia quedan para siempre con nosotros y con todos los que lo acompañaron a lo largo de estos años. La familia de Felipe agradece la enorme cantidad de llamados y mensajes de apoyo que están recibiendo en este momento”.

El músico que sostuvo el legado

La figura de Staiti cobró un peso aún mayor en los últimos años. Tras la muerte de Marciano Cantero en 2022, el guitarrista asumió un rol central dentro del grupo, no sólo desde lo instrumental, también como voz visible en los escenarios. Esa transición no fue menor, ya que implicó sostener una historia que llevaba décadas conectando con distintas generaciones.

Formados a finales de los años 70 junto a Daniel Piccolo, los Enanitos Verdes construyeron un repertorio que se volvió parte del ADN del rock latino. Canciones como “Lamento boliviano”, “La muralla verde” y “Luz de día” no sólo marcaron una época, también cruzaron fronteras y acumularon millones de reproducciones con el paso del tiempo.

Staiti fue clave en esa identidad sonora. Su guitarra definió matices, climas y momentos que hoy resultan inseparables del recorrido de la banda. Incluso en medio de la pérdida de Cantero, mantuvo activo el proyecto con giras y nuevas ideas, apostando a que el vínculo con el público siguiera vigente.

Más allá de la banda

Aunque su nombre quedó inevitablemente ligado a Enanitos Verdes, su inquietud musical lo llevó a explorar otros caminos. A lo largo de su carrera desarrolló proyectos en solitario y se permitió experimentar con distintos estilos, siempre con la guitarra como eje.

Su última aparición reciente había sido el 14 de marzo en el Vive Latino, una presentación que hoy adquiere otro significado para quienes lo vieron sobre el escenario sin imaginar que sería una de sus despedidas.

La partida de Felipe Staiti deja un vacío difícil de llenar, pero también una obra que sigue sonando. Sus canciones continúan circulando, encontrando nuevas voces que las cantan y nuevas historias que las adoptan como propias.

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