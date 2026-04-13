Celia Cruz ingresa al Salón de la Fama del Rock & Roll: un hito para la música latina

La fallecida reina de la salsa, Celia Cruz, fue incorporada al Salón de la Fama del Rock & Roll Clase 2026 con el Premio Influencia Temprana. De esta manera, la famosa intérprete se convierte en la primera artista femenina nacida y criada en Latinoamérica y la primera afrocubana en ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll, marcando un hito para la música tropical.

A casi 23 años de su fallecimiento, la destacada cantante cubana se suma a este selecto grupo con el premio Influencia Temprana. Junto a Celia Cruz también se incluyeron los artistas Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte y Gram Parsons, quienes ingresaron al Salón de la Fama bajo este reconocimiento especial.

De acuerdo con el comunicado oficial, el Premio Influencia Temprana se entrega a “artistas cuya música y estilo de interpretación han influido, inspirado y evolucionado directamente el rock & roll y la música que impacta la cultura”.

Artistas que ingresaron al Salón de la Fama en la categoría “Intérpretes”

El anuncio de los artistas que ingresan a la Clase 2026 del Salón de la Fama del Rock & Roll se dio en un episodio de American Idol. Ryan Seacrest y Lionel Richie, miembros de esta institución, fueron los encargados de anunciar a los nuevos integrantes de este selecto grupo.

De los 17 cantantes nominados este año, los que fueron elegidos para formar parte del Salón de la Fama del Rock & Roll fueron:

Phil Collins

Billy Idol,

Iron Maiden

Joy Division/New Order

Oasis

Sade

Luther Vandross

Wu-Tang Clan.

Phil Collins, Luther Vandross y Wu-Tang Clan fueron nominados por primera vez, mientras que Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis y Sade ya han sido nominados en el pasado.

¿Quiénes ingresaron al Salón de la Fama con el Premio a la Excelencia Musical?

Otro grupo de reconocidos e influyentes artistas fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock & Roll de su clase 2026 con el Premio a la Excelencia Musical. Ellos fueron:

La compositora Linda Creed, el productor Arif Mardin, el productor y músico Jimmy Miller y el productor Rick Rubin. Este premio se otorga a “artistas, músicos, compositores y productores cuya originalidad e influencia han tenido un impacto dramático en la música”.

El Premio Ahmet Ertegun será para Ed Sullivan, quien condujo el icónico programa “The Ed Sullivan Show”. que se transmitió desde 1948 hasta 1971.

La ceremonia de incorporación de la clase 2026 del Salón de la Fama del Rock & Roll se celebrará el 14 de noviembre en Los Ángeles y será transmitida en ABC y Disney+ en diciembre.

¿Quiénes estaban nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026?

La lista de este año contaba con un total de 17 artistas, cuyo legado e impacto musical les valieron la posibilidad de ingresar a uno de los grupos más selectos de la música. Además de los ganadores, entre los nominados de este año también estaba:

The Black Crowes,

Jeff Buckley

Mariah Carey

Melissa Etheridge

Lauryn Hill

INXS

New Edition

P!NK

Shakira.

Los fans tienen la posibilidad de votar por su artista favorito para la elección de este año. Sin embargo, no es un factor decisivo. New Edition ganó las votaciones de los fans y Shakira figuraba entre los primeros cinco lugares, hasta el 31 de marzo, en las votaciones, pero no lograron ingresar al Salón de la Fama. El proceso combina el voto de más de mil 200 músicos, ejecutivos, periodistas y expertos de la industria con el del público.

Shakira estuvo cerca de hacer historia, ya que pudo convertirse en la primera artista femenina nacida en Latinoamérica en ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll. Ahora este honor lo ocupa la cubana Celia Cruz, quien se convirtió en una leyenda de la salsa y su música definió la cultura caribeña. Celia Cruz falleció en 2003 debido a complicaciones del cáncer.

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