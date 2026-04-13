Karol G hizo historia en Coachella y honró a la comunidad latina durante su show

La cantante Karol G debutó como artista principal en el Festival Coachella el pasado domingo 12 de abril, convirtiéndose así en la primera artista latina en encabezar el cartel de este importante evento musical en toda su historia.

Karol G rindió homenaje a la cultura latina con su puesta en escena. La artista hizo un repaso por los éxitos más destacados de su carrera durante los 90 minutos que duró el show. La artista colombiana ofreció un ambicioso show que combinó una imponente coreografía, juegos de luces, cambios de vestuario y varios artistas invitados.

La intérprete se subió a una guacamaya gigante animatrónica durante su espectáculo, en el cual también incluyó a un grupo de mariachis integrado por mujeres. La artista también cantó salsa y grandes éxitos de su repertorio.

Con respecto a los invitados, Karol G invitó al escenario a la cantante Becky G, con quien lanzó el éxito de 2022 “MAMII”. También contó con la participación especial de Mariah Angeliq, Wisin y Greg González, el guitarrista de Cigarettes After Sex, con quien presentó una nueva canción.

Karol G ofreció un imponente show en Coachella. Crédito: Amy Harris | AP

Se trató de un show multicolor, en el que la artista llevó el tricolor de su bandera colombiana en varios de sus atuendos. Además, interpretó temas de otros artistas reconocidos en la cultura latina.

Karol G interpretó “Negrita de mis pesares” de Mariachi Pablo Olmedo, “Mi Tierra” de Gloria Estefan, también clásicos del reguetón junto a Wisin como “Rakata” y “Mayor que yo”.

Karol G dedica un mensaje a los latinos en Estados Unidos

Karol G reconoció ante su público en Coachella que ser la primera artista latina en encabezar el cartel del festival “se siente tarde”.

“Soy Carolina Giraldo, de Medellín, Colombia, y hoy soy la primera mujer latina en encabezar Coachella. Y estoy muy feliz y muy orgullosa por esto, pero al mismo tiempo, se siente tarde. Solo quiero decir que antes que yo hubo tantos artistas latinos legendarios que me dieron la oportunidad de estar aquí esta noche”, dijo Karol G al dirigirse por primera vez al público en Coachella.

Así fue el escenario de Karol G en Coachella. Crédito: Amy Harris | AP

La colombiana manifestó su apoyo a la comunidad latina y envió un mensaje de unidad en medio de la compleja situación que viven los latinos en Estados Unidos.

“Al mismo tiempo, esto es por mis latinos que han estado luchando en este país últimamente. Estamos con ellos, yo estoy con mi comunidad latina. Estoy orgullosa porque esto saca lo mejor de nosotros: unidad, resiliencia, un espíritu fuerte. No hacemos esto porque queramos sacar a todos, lo hacemos porque queremos que todos se sientan bienvenidos a nuestra cultura, a nuestra música. Quiero que todos se sientan orgullosos de dónde vienen. Por favor, no se sientan asustados; siéntanse orgullosos. Levanten su bandera”, dijo.

Karol G volverá a presentarse en el escenario de Coachella el domingo 19 de abril.

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